Antes do Carnaval, Banda Tio Elétrico anima shoppings de Salvador com shows gratuitos

Grupo leva clima de pré-carnaval ao Shopping Paseo e ao Shopping Barra, além do interior

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:02

Tio Elétrico
Tio Elétrico Crédito: Divulgação

Antes mesmo de puxar a multidão no Carnaval, a Banda Tio Elétrico já começa a espalhar o clima de folia pela capital baiana. O grupo desembarca em shoppings de Salvador com apresentações gratuitas que prometem embalar o verão, reunir famílias e antecipar a energia do pré-carnaval.

Contudo, a programação começa fora da capital. Nesta quinta-feira (22), a banda retorna a Caetité, no sudoeste baiano, para comandar o tradicional Bloquinho de Quinta, evento que celebra a cultura popular e aquece os foliões para a temporada mais animada do ano.

De volta a Salvador, o Tio Elétrico assume os palcos de centros comerciais. No dia 23 de janeiro, o Shopping Paseo, no Itaigara, recebe o grupo às 18h, em um show gratuito aberto ao público. Já no dia 25 de janeiro, é a vez do Terraço do Barra, no Shopping Barra, virar ponto de encontro dos foliões, com apresentação marcada para às 18h30. O repertório inclui clássicos do Carnaval e músicas voltadas também para o público infantil, reforçando o caráter familiar da apresentação.

Além da programação musical, o evento no Shopping Barra também terá ação solidária. O acesso será mediante retirada de pulseira no Tourist Point, no piso L1 do Barra Gourmet, com doação de material escolar ou brinquedos, iniciativa que une entretenimento e responsabilidade social.

Encerrando o mês em clima total de pré-carnaval, a Banda Tio Elétrico comanda a festa Palhaçada Profana, no dia 31 de janeiro, no Boteco do França, a partir das 18h. Diferente das apresentações nos shoppings, o evento será pago e promete uma experiência mais intensa, voltada ao público adulto e aos foliões que já querem entrar no ritmo da avenida.

Com um repertório que atravessa gerações e resgata a memória afetiva do trio elétrico, a Banda Tio Elétrico segue reafirmando sua proposta de levar alegria, dança e tradição para diferentes espaços da cidade, conectando o verão, os shoppings e o Carnaval em uma mesma batida. E com abadá e mamãe sacode, lógico.

Serviço – Agenda Banda Tio Elétrico

22/01/2026

Bloquinho de Quinta

Local: Caetité (BA)

23/01/2026

Shopping Paseo

Local: Itaigara, Salvador

Horário: 18h

Entrada gratuita

25/01/2026

Terraço do Barra – Shopping Barra

Local: Salvador

Horário: 18h30

Entrada gratuita

Retirada de pulseiras no Tourist Point (L1 Barra Gourmet), com doação de material escolar ou brinquedo

31/01/2026

Palhaçada Profana

Local: Boteco do França – Varanda, Salvador

Horário: 18h

Ingressos e informações: (71) 99609-7953

