CARNAVAL 2026

De R$ 240 a R$ 2.150: quanto custa sair em bloco no Carnaval de Salvador

Confira os principais blocos da folia este ano, valores de abadás, dias de desfile e onde garantir seu ingresso

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

Bell Marques vai comandar três blocos; veja os valores Crédito: Divulgação

Basta o ano virar para os balcões de vendas de abadás começarem a aparecer com mais frequência em Salvador. Os símbolos já conhecidos de blocos como Camaleão, Coruja e Crocodilo tomam conta da cidade. A movimentação para garantir os acessos aos blocos, claro, começa bem antes, muitas vezes com um ano de antecedência. Mas, ainda dá tempo de participar. Por isso, a 12 dias para o Carnaval, o CORREIO fez um levantamento com os valores dos abadás em 2026. Os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 2.150.

Os blocos seguem como um dos principais pilares econômicos da festa, com preços que variam de opções populares a experiências premium, incluindo serviços diferenciados e áreas VIP.

Além dos blocos e camarotes, a pipoca é um clássico da folia soteropolitana. A festa fora das cordas é geralmente a pedida para quem quer curtir com mais economia. Com a consolidação do circuito Barra-Ondina há alguns anos, até aconteceu um esvaziamento dos blocos por conta da pipoca. Nos últimos três anos, porém, vem acontecendo um movimento inverso: o crescimento do número de blocos e da procura por eles.

É o que avalia Rodrigo Magalhães, diretor da empresa de ingressos para blocos e camarotes Folia Bahia. “Exemplos disso são o fortalecimento do Bloco Frenesi, o retorno do Bloco Internacionais, dois dias de Xanddy na Barra e, em 2026, uma grade do Folia Bahia com 18 blocos, o que reforça a vitalidade desse modelo”, diz.

A lista abaixo reúne informações sobre alguns dos blocos que desfilam neste Carnaval, detalhando artistas, dias de apresentação, circuitos, valores e pontos de venda dos abadás.