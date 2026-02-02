Acesse sua conta
De R$ 240 a R$ 2.150: quanto custa sair em bloco no Carnaval de Salvador

Confira os principais blocos da folia este ano, valores de abadás, dias de desfile e onde garantir seu ingresso

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:30

Bell Marques vai comandar três blocos; veja os valores
Bell Marques vai comandar três blocos; veja os valores Crédito: Divulgação

Basta o ano virar para os balcões de vendas de abadás começarem a aparecer com mais frequência em Salvador. Os símbolos já conhecidos de blocos como Camaleão, Coruja e Crocodilo tomam conta da cidade. A movimentação para garantir os acessos aos blocos, claro, começa bem antes, muitas vezes com um ano de antecedência. Mas, ainda dá tempo de participar. Por isso, a 12 dias para o Carnaval, o CORREIO fez um levantamento com os valores dos abadás em 2026. Os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 2.150.

Os blocos seguem como um dos principais pilares econômicos da festa, com preços que variam de opções populares a experiências premium, incluindo serviços diferenciados e áreas VIP.

Além dos blocos e camarotes, a pipoca é um clássico da folia soteropolitana. A festa fora das cordas é geralmente a pedida para quem quer curtir com mais economia. Com a consolidação do circuito Barra-Ondina há alguns anos, até aconteceu um esvaziamento dos blocos por conta da pipoca. Nos últimos três anos, porém, vem acontecendo um movimento inverso: o crescimento do número de blocos e da procura por eles.

É o que avalia Rodrigo Magalhães, diretor da empresa de ingressos para blocos e camarotes Folia Bahia. “Exemplos disso são o fortalecimento do Bloco Frenesi, o retorno do Bloco Internacionais, dois dias de Xanddy na Barra e, em 2026, uma grade do Folia Bahia com 18 blocos, o que reforça a vitalidade desse modelo”, diz.

A lista abaixo reúne informações sobre alguns dos blocos que desfilam neste Carnaval, detalhando artistas, dias de apresentação, circuitos, valores e pontos de venda dos abadás.

Veja preços de blocos do Carnaval de Salvador

Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.610,00 (terça-feira), R$ 1.934 (segunda-feira) e R$ 2.150 (domingo), no Quero Abadá. Na Central do Carnaval e no Folia Bahia, os abadás saem por R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270. por Arisson Marinho/ CORREIO
Criado em 1963 e comandado por Ivete Sangalo desde 2002, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais da folia. Ao lado do Camaleão, o bloco é um dos mais caros da festa. Neste ano, o Coruja desfila no sábado e na segunda-feira no circuito Barra-Ondina. Os valores são de R$1.590 (sábado) e R$ 1.690 (segunda). Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado por Bell Marques em 2014 após lançar carreira solo, o bloco Vumbora já é um dos mais queridos pelo público no circuito Barra-Ondina. Ele desfila na sexta e no sábado, e os valores variam nas três plataformas. Na Central do Carnaval, os acessos custam R$ 1.090 (sexta) e R$ 1.240 (sábado), com pacote de dois dias por R$ 2.330. No Quero Abadá, os ingressos saem, respectivamente, por R$ 1.178,00 e R$ 1.340. No Folia Bahia, por sua vez, custam R$1.070 e R$ 1.280. por Divulgação/Quero Abadá
Criado em 1985 na praia de Jaguaribe e comandado por Daniela Mercury, o Crocodilo desfila no domingo no circuito Dodô. O ingresso custa R$ 840 e pode ser adquirido no Quero Abadá. por Divulgação/Quero Abadá
Sob o comando do GG da Bahia, o cantor Léo Santana, o Nana desfila no circuito Barra-Ondina na sexta e no sábado. No primeiro dia, o abadá custa R$ 490. Já o acesso do segundo dia é vendido por R$ 590. O pacote com os dois dias custa R$ 1.080. O Nana também tem opção VIP, mas os dois dias estão esgotados. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia por 27 anos, o bloco desfila dois dias no Carnaval de Salvador, domingo e segunda, no circuito Barra-Ondina. No primeiro dia, o acesso custa R$ 950. No segundo dia, os foliões podem adquirir o ingresso por R$ 900. A opção dos dois dias custa R$ 1.665. Também existe a opção VIP com open bar, esgotada na Central do Carnaval, mas ainda disponível no Quero Abadá para a segunda-feira, por R$ 1.800. Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
O mais recente bloco comandado por Bell Marques, o Bloco da Quinta foi lançado oficialmente no Carnaval de 2023 e desfila, como o próprio nome aponta, na quinta-feira, no circuito Dodô. O abadá pode ser encontrado por R$ 940 (Folia Bahia), R$ 990 (Central do Carnaval) e R$ 1.070 (Quero Abadá). por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Cláudia Leitte, o bloco Largadinho desfila no domingo e na terça no circuito Barra-Ondina. Na Central do Carnaval e no Quero Abadá, a entrada custa R$ 790 em ambos os dias. No Folia Bahia, o abadá sai por R$ 780. Os foliões podem comprar o pacote com os dois dias no valor de R$ 1.380 (Folia Bahia) ou R$ 1.420 (Central do Carnaval). por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Eva desfila no circuito Dodô no sábado, com a banda Eva. O abadá é vendido por R$ 490. Na Central do Carnaval, há ainda pacotes que incluem outros blocos: Eva + Me Abraça Seg (R$ 1.251), Eva + Me Abraça Dom (R$ 1.296) e Eva + Me Abraça Dom e Seg (R$ 2.106). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado no verão de 1994, o bloco Timbalada vai desfilar na sexta e no sábado do circuito Dodô no sábado de Carnaval. Na sexta, o comando é da Banda Timbalada. No sábado, o bloco será comandado pelo cacique Carlinhos Brown. Os abadás custam R$ 500. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução
O bloco UAU - Chá da Alice sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 240. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que puxa o bloco, um dos mais recentes do Carnaval baiano. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Fred Pontes e Riotur/Divulgação
Puxado pela banda Cheiro de Amor, comandada atualmente pela voz de Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$290 na Central do Carnaval e Folia Bahia, e R$ 340 no Quero Abadá. por Divulgação
Estreando no Carnaval de Salvador, o Bloco da Segunda toma o circuito Dodô na segunda-feira – como o nome sugere –, comandado por Xanddy Harmonia. O abadá custa R$ 280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
Outra novidade de Xanddy Harmonia, o Bloco da Torcida desfila no domingo no circuito Dodô. Os ingressos também custam R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 300 na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. Na Central do Carnaval, existem também opções de pacotes: um com dois abadás e dois bucket hats por R$ 480 e outro com três abadás e três bucket hats por R$ 649,98. por Divulgação
Com a banda Olodum, o bloco de mesmo nome desfila no domingo, no circuito Dodô. O abadá custa R$ 550. Local de venda: Central do Carnaval. por Cláudio Passos/ Divulgação
O bloco Fissura desfila na sexta e no sábado no circuito Dodô, comandado por Tomate. Os ingressos variam entre R$ 407 (sexta) e R$ 427 (sábado). O Fissura também oferece abadás VIP, que custam R$ 1.500 e R$ 1.700. Também há pacotes para os dois dias, que variam entre R$ 757 e R$ 3.200. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 250. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”, Tatau comanda o Bloco Frenesi no domingo de Carnaval, no circuito Osmar. O abadá custa R$ 300 e pode ser adquirido no Folia Bahia. por Divulgação
Celebrando 65 carnavais este ano, o Bloco Os Internacionais desfila no domingo no Circuito Osmar, sob o comando da banda É O Tchan. O abadá custa R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
Criado em 1975 por jovens estudantes, o Alvorada é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Com Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto, o bloco toma as ruas do tradicional Circuito Osmar na sexta-feira, com abadás a R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval. por Fafá M. Araújo
O Bloco Amor e Paixão, que tem mais de duas décadas de história, sai no Circuito Osmar na quinta-feira de Carnaval. Este ano, terá a participação de nomes como Nelson Rufino, Eduardinho (Fora da Mídia), Batifun e Rogério Bambeia. O acesso custa R$280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval. por Arquivo CORREIO
O Bloco Happy desfila no sábado no circuito Osmar, comandado por Tio Paulinho e a banda Filhos de Jorge. Os abadás podem ser adquiridos na Central do Carnaval, com a unidade a R$ 350 e o kit família (dois adultos e uma criança) por R$ 450. por Divulgação
Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.610,00 (terça-feira), R$ 1.934 (segunda-feira) e R$ 2.150 (domingo), no Quero Abadá. Na Central do Carnaval e no Folia Bahia, os abadás saem por R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270.

