'IRMÃO'

‘No dia do Oscar, não sei o que vai ser de mim’, brinca Lázaro Ramos sobre indicação de Wagner Moura

Em conversa com o CORREIO, ator elogia trajetória de Wagner Moura e celebra reconhecimento internacional do amigo com 'O Agente Secreto'

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07:00

Wagner Moura e Lázaro Ramos Crédito: Reprodução

Se o Brasil inteiro tem celebrado o reconhecimento internacional de Wagner Moura com o filme O Agente Secreto, imagine os amigos próximos do ator. Não é novidade para ninguém que Lázaro Ramos faz parte desse grupo: amigos-irmãos, a dupla é inseparável desde os anos 1990.

Em entrevista ao CORREIO na última quarta-feira (28), Lázaro Ramos falou sobre a sensação de acompanhar o momento de destaque internacional do amigo. Segundo o ator, há tempos ele admira Wagner Moura, tanto a nível pessoal como profissional.

Lázaro Ramos e Wagner Moura 1 de 7

“Os trabalhos que ele faz, o jeito que ele aborda os personagens, as escolhas dele são coisas que eu admiro muito. A gente já sabe quem é Wagner, da qualidade do Wagner. Agora é que eles estão tendo a oportunidade, o privilégio de bater palmas para ele. Dá um orgulho danado, de verdade mesmo”, disse.

Quando Wagner venceu na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro no último dia 12, Lázaro usou as redes sociais para celebrar a vitória do amigo. No dia 22, quando foram anunciadas as indicações ao Oscar, ele publicou um vídeo em que, emocionado, falou sobre a trajetória de Wagner, com quem dividiu palcos, sonhos e o início da carreira artística em Salvador.

Para Lázaro, esse orgulho vem principalmente pela trajetória firme da estrela de O Agente Secreto, em que Wagner não hesita em dizer “não” quando acha necessário. “Tem uns projetos que ele diz assim: ‘não quero fazer, porque eu tenho uma meta, eu tenho um território a demarcar’. Ele tem algo de brasilidade, e digo mais, de baianidade que ele leva nas escolhas dele internacionalmente, que é muito lindo de se ver. Ele não está se aculturando para ser visto fora do país. Isso é uma mensagem poderosíssima, inspiradora.”

Lázaro reagiu ainda a comentários nas redes sociais que brincaram com sua possível reação caso Wagner Moura vença o Oscar de Melhor Ator este ano. Em uma das publicações, um internauta disse: “acho que se o Wagner ganha, o Lázaro e o Vladimir [Brichta] entram em coma”.

“Realmente estou achando que no dia do Oscar eu não sei o que vai ser de mim [risos]. Ganhando ou perdendo, quando eu ver ele lá todo bonitão, para mim já vai ser um prêmio. Acho que eu vou desmaiar na primeira imagem que ele passar. Não sei se vou poder acompanhar se ganhou ou se perdeu, porque acho que já ganhou”, declarou o ator, que retorna ao Canal Brasil nesta sexta-feira (30) com uma temporada especial do programa Espelho.

Brasil no Oscar

O Agente Secreto foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026 e repetiu um feito histórico alcançado por Cidade de Deus em 2004. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco.

O recorde igualado remete ao desempenho de Cidade de Deus no Oscar de 2004, quando o longa dirigido por Fernando Meirelles recebeu quatro indicações inéditas para o Brasil, incluindo Direção, Roteiro Adaptado, Montagem e Fotografia. No ano passado, o país conquistou sua primeira estatueta com Ainda Estou Aqui, vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.

Com as indicações, o filme se torna uma das produções brasileiras mais lembradas pela Academia ao longo da história. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O'Brien como apresentador.