SALVADOR

Parque Costa Azul recebe abertura da temporada 2026 do projeto ‘Oxe É Jazz’

Evento gratuito acontece nesta sexta (30) e sábado (31)

Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:19

Artistas são convidados para abrir primeira edição do Oxe É Jazz de 2026 Crédito: Fotor por (respectivamente): Edgar de Souza, Enzo Angelo, Agatha Macedo, Matheus Albuquerque

O Parque Costa Azul sedia nesta sexta-feira (30) e sábado (31), às 18h, a primeira edição de 2026 do projeto "Oxe É Jazz". O evento, que tem acesso gratuito, une atrações locais e nacionais em uma estrutura que inclui praça de alimentação e lazer.

Sob curadoria do guitarrista e produtor Eric Assmar, o festival mantém o propósito de democratizar o acesso ao jazz e ao blues em espaços públicos da capital baiana.

A abertura oficial da temporada, acontece na sexta, será realizada pela Banda Emim, da Escola de Música Irmãos Macedo. O grupo apresenta um espetáculo instrumental em homenagem ao guitarrista baiano, Aroldo Macedo, com releituras focadas em improvisação. Na sequência, o anfitrião Eric Assmar recebe o guitarrista paulistano Gui Cicarelli, nome do cenário do blues nacional, para um show conjunto.

A segunda noite do festival, no sábado, começa com o Marco Lobo Quinteto. O percussionista baiano, radicado no Rio de Janeiro e com carreira internacional, retorna a Salvador para se apresentar ao lado de instrumentistas da cena local. O encerramento da edição de janeiro ficará a cargo da cantora Claudya Costta, conhecida como a voz feminina do Cortejo Afro. A artista apresentará um repertório jazzístico com releituras de nomes como Gilberto Gil e Nina Simone.

Além dos shows, o local conta com espaços de convivência e brinquedos infantis. Segundo o curador Eric Assmar, a expectativa é que o projeto some à diversidade rítmica característica do verão soteropolitano, atraindo tanto residentes quanto visitantes.