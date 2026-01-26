ARTE

Beatriz Milhazes estreia primeira exposição individual em Salvador no Museu de Arte da Bahia

Mostra “Beatriz Milhazes: 100 Sóis” reúne obras de 30 anos da artista, com pinturas históricas, trabalhos inéditos e instalação especial nas janelas do museu

Gabriela Cruz

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:10

Beatriz Milhazes apresenta um panorama de cerca de 30 anos de produção Crédito: Pepe Schettino

Salvador recebe, a partir desta quinta-feira (29), a primeira exposição individual de Beatriz Milhazes na capital baiana. Intitulada Beatriz Milhazes: 100 Sóis, a mostra ocupa o Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, e apresenta um panorama consistente de cerca de 30 anos de produção da artista, reunindo pinturas históricas, trabalhos inéditos, colagens recentes e uma instalação concebida especialmente para o espaço.

Com curadoria do crítico e historiador da arte Tiago Mesquita, a exposição evidencia os elementos estruturantes da poética de Milhazes e a centralidade da pintura em sua prática de ateliê. Embora atravesse diferentes suportes, é a partir da pintura que sua pesquisa se expande, contaminando colagens, gravuras e instalações, em um diálogo contínuo entre técnica, repertório visual e construção formal.

Beatriz Milhazes 1 de 3

As obras são dispostas em uma espécie de colagem espacial, estratégia que amplia a leitura do conjunto e revela a sofisticação compositiva da artista. Nesse arranjo, emergem referências que atravessam a arte moderna em diferentes geografias, a tradição construtiva, o design, a moda, o carnaval carioca, o ornamento, a alegoria e a decoração barroca, além de uma dimensão pop que atravessa sua trajetória e reafirma sua posição como uma das principais vozes da abstração contemporânea.

Novo vitral nas janelas do museu

Entre os destaques está um novo vitral criado para as janelas do museu, no qual padrões característicos de Milhazes são aplicados em filmes translúcidos multicoloridos. A obra filtra a luz natural e projeta feixes caleidoscópicos pelo espaço expositivo, integrando arquitetura, cor e movimento. Também integra a mostra A Seda, trabalho emblemático dos anos 2000, no qual elementos gráficos em cores vibrantes se expandem a partir do centro da tela, formando um núcleo de arabescos rendados que combina fluidez e rigor estrutural.

Já em obras recentes, como Memórias do Futuro II (2023), a artista acrescenta novas camadas ao seu vocabulário visual ao sobrepor grafismos feitos com marcadores de tinta acrílica às formas obtidas por meio da técnica de monotransfer. O resultado são composições densas, formadas por tramas em rotação e estratos que se articulam em redes complexas e multidirecionais.

Artista construiu uma carreira sólida

Reconhecida internacionalmente, Beatriz Milhazes construiu uma carreira sólida, com participações em duas edições da Bienal de Veneza (2003 e 2024) e exposições individuais em instituições de prestígio como Fondation Cartier (Paris), Fondation Beyeler (Basileia), Pérez Art Museum Miami, MASP e Long Museum (Xangai). Em março de 2025, inaugurou Rigor and Beauty no Solomon R. Guggenheim Museum, tornando-se a primeira artista brasileira a realizar uma mostra individual na instituição.

A exposição em Salvador é apresentada pelo Ministério da Cultura, pelo Museu de Arte da Bahia e pelo Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com apoio institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.

Serviço

Exposição: Beatriz Milhazes: 100 Sóis

Abertura: 29 de janeiro de 2026, às 18h

Período expositivo: 29 de janeiro a 26 de abril de 2026

Local: Museu de Arte da Bahia – MAB

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória, Salvador