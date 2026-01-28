MÚSICA

Marcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso fazem show na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Ingressos para evento no dia 30 custam a partir de R$ 15 (meia entrada)

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:39

Márcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso Crédito: Karine Zambrana/Marcela Cure/Lígia Rizério

O Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, recebe no dia 30 de janeiro a segunda noite do Juntos na Casa | Encontros CCBB na Casa Rosa, projeto que estreia em 2026 reafirmando o espaço como um dos polos mais pulsantes da cena cultural de Salvador. Desta vez, a programação aposta no protagonismo feminino, reunindo Marcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso em uma noite dedicada ao encontro de trajetórias, vozes e estéticas.

A casa abre às 21h, com início dos shows marcado para as 22h. Todas as sessões contam com intérprete de Libras, e o espaço possui acessibilidade arquitetônica. O projeto também reforça o compromisso com a formação de plateias plurais, oferecendo ingressos entre R$ 15 e R$ 30, à venda on-line, além de condições especiais para clientes do Banco do Brasil.

A noite começa com Marcia Castro, cantora e compositora baiana conhecida por uma carreira construída a partir da experimentação, do diálogo com a música brasileira e da pesquisa aprofundada dos ritmos da Bahia. Além do trabalho autoral, Marcia é responsável por projetos que se tornaram referência no verão de Salvador, como o Pipoca Moderna. Recentemente, lançou o álbum Roda de Samba Reggae, no qual revisita clássicos do movimento consolidado por Neguinho do Samba, propondo novas leituras para canções que atravessam gerações.

Ao longo da apresentação, Marcia promove encontros no palco, entre eles com Ana Barroso. Natural de Vitória da Conquista, Ana transita entre teatro, música e audiovisual. Atriz, cantora e compositora, ela constrói uma obra que conecta tradição e criação contemporânea, traduzindo em canções autorais as belezas e os conflitos do cotidiano. Sua trajetória inclui apresentações com a Orquestra Sinfônica da Bahia, participações em musicais como Torto Arado e presença na trilha sonora de O Auto da Compadecida 2.

Encerrando a programação, Alice Caymmi sobe ao palco trazendo a força de um repertório marcado por identidade própria. A cantora carioca consolidou uma linguagem singular, equilibrando herança musical e autonomia artística, com forte presença cênica, domínio vocal e escolhas estéticas pouco convencionais. Em seu momento atual, Alice se divide entre diferentes projetos, como o Roda de Samba por Alice Caymmi, reafirmando sua capacidade de transitar por universos musicais diversos com intensidade e personalidade.

Sobre o projeto

O Juntos na Casa | Encontros CCBB na Casa Rosa acontece nos dias 23 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro, reunindo artistas da Bahia e convidados de outros estados brasileiros. A proposta é criar encontros musicais que estimulem o diálogo entre diferentes cenas, territórios e estéticas, fortalecendo a música brasileira como espaço de troca e expansão criativa.

“Pensamos o Juntos na Casa como um encontro entre trajetórias e modos de fazer música que, em diálogo, iluminam a potência criativa da Bahia em relação ao Brasil. Curar esse projeto é pensar caminhos possíveis entre artistas que, mesmo vindos de lugares diferentes, partilham afinidades estéticas e um desejo de troca. É um gesto de continuidade do que acreditamos para uma cidade como Salvador, que se reconhece na sua própria diversidade”, destaca Rose Lima, curadora artística da Casa Rosa.

“Alinhado com o propósito do CCBB, o Juntos na Casa celebra a potência do encontro e da diversidade. Quando artistas de diferentes territórios se cruzam, surgem novas escutas, novas narrativas e novas formas de pensar a música e a cultura”, afirma Júlio Paranaguá, gerente geral do Centro Cultural Banco do Brasil Salvador.

Serviço

Juntos na Casa | Encontros CCBB na Casa Rosa – Marcia Castro, Alice Caymmi e Ana Barroso

Quando: 30 de janeiro de 2026 (sexta-feira), às 22h

Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho, Salvador)

Quanto: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) ou R$ 20 (clientes com Cartões BB). Vendas pela plataforma Sympla (clique aqui)

Acessibilidade: Sessões com intérprete de Libras e estrutura com acessibilidade arquitetônica.