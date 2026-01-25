QUERIDA

Sensualidade e feminismo marcam show de Luisa Sonza no FV 26

Cantora levou uma legião de fãs ao Wet na segunda noite do Festival de Verão

Larissa Almeida

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:30

Luisa Sonza no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/divulgação

Depois do trap, chegou a vez do pop. Pela terceira vez no FV, a cantora Luísa Sonza levou para o Palco Ponte sensualidade, romantismo e agitação que a caracterizam como artista. Ao contrário das outras vezes, no entanto, subiu ao palco cantando sobre cansaço e dor através da música Principalmente Me Sinto Arrasada. O início talvez tenha sido um teste. É que, diante da multidão que surgiu para acompanhar a apresentação, a tristeza não durou mais de quatro músicas. Após Iguaria e Carnificina, canções que, assim como a primeira, fazem parte do álbum Escândalo Íntimo, Sonza fez o público tirar o pé do chão com Aranha.

Ao ver a animação, Luísa não se conteve e agradeceu a oportunidade de ser chamada mais uma vez pelo festival. Sem prolongar conversa, continuou o agradecimento fazendo as coreografias que, mesmo diante do aperto, foram imitadas por muitos dos fãs que tinham ido lá apenas para aproveitar a chance de vê-la de perto.

Luisa Sonza no Festival de Verão 26 1 de 9

Esse foi o caso das amigas Laura Constância, Ana Clara Araújo, Ludymilla Araújo e Ianna Silveira, que vieram de Palmas de Monte Alto, no Oeste da Bahia, e encararam 18 horas de viagem apenas para assistirem, pela primeira vez, ao show ao vivo da cantora favorita.

Para elas, a aventura de estar no Festival de Verão envolvia também um compromisso estético. Enquanto uma usava uma camisa com o rosto e o nome da cantora, as demais investiram na cor preta nas vestes, já que esta costuma ser a paleta utilizada por Luísa em seus figurinos. Além disso, na roupa de duas das quatro tinha renda, outra característica da artista.

Teto e Wiu no Festival de Verão 26 1 de 8

"Há dois meses nós nos planejamos para esse show. Chegamos na sexta-feira e estamos todas muito felizes, nervosas, ansiosas e acreditando que vamos chorar ", contou Anna Clara, 19. Amigas de infância, todas se encantaram por Luísa durante a fase da vida em que lidaram com amores, aprenderam sobre empoderamento feminino e tiveram mais tempo para diversão.

Primeiro dia de Festival de Verão 1 de 58