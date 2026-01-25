Sensualidade e feminismo marcam show de Luisa Sonza no FV 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:30
Depois do trap, chegou a vez do pop. Pela terceira vez no FV, a cantora Luísa Sonza levou para o Palco Ponte sensualidade, romantismo e agitação que a caracterizam como artista. Ao contrário das outras vezes, no entanto, subiu ao palco cantando sobre cansaço e dor através da música Principalmente Me Sinto Arrasada. O início talvez tenha sido um teste. É que, diante da multidão que surgiu para acompanhar a apresentação, a tristeza não durou mais de quatro músicas. Após Iguaria e Carnificina, canções que, assim como a primeira, fazem parte do álbum Escândalo Íntimo, Sonza fez o público tirar o pé do chão com Aranha.
Ao ver a animação, Luísa não se conteve e agradeceu a oportunidade de ser chamada mais uma vez pelo festival. Sem prolongar conversa, continuou o agradecimento fazendo as coreografias que, mesmo diante do aperto, foram imitadas por muitos dos fãs que tinham ido lá apenas para aproveitar a chance de vê-la de perto.
Luisa Sonza no Festival de Verão 26
Esse foi o caso das amigas Laura Constância, Ana Clara Araújo, Ludymilla Araújo e Ianna Silveira, que vieram de Palmas de Monte Alto, no Oeste da Bahia, e encararam 18 horas de viagem apenas para assistirem, pela primeira vez, ao show ao vivo da cantora favorita.
Para elas, a aventura de estar no Festival de Verão envolvia também um compromisso estético. Enquanto uma usava uma camisa com o rosto e o nome da cantora, as demais investiram na cor preta nas vestes, já que esta costuma ser a paleta utilizada por Luísa em seus figurinos. Além disso, na roupa de duas das quatro tinha renda, outra característica da artista.
Teto e Wiu no Festival de Verão 26
"Há dois meses nós nos planejamos para esse show. Chegamos na sexta-feira e estamos todas muito felizes, nervosas, ansiosas e acreditando que vamos chorar ", contou Anna Clara, 19. Amigas de infância, todas se encantaram por Luísa durante a fase da vida em que lidaram com amores, aprenderam sobre empoderamento feminino e tiveram mais tempo para diversão.
Primeiro dia de Festival de Verão
"As músicas dela são um desabafo total. Isso é o que me encanta, essa forma com que ela canta para expressar os sentimentos, principalmente no álbum mais recente, Sagrado e Profano, que ela teve a coragem de expressar a tristeza que estava sentindo", pontua Laura, 18.