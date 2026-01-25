Acesse sua conta
Sensualidade e feminismo marcam show de Luisa Sonza no FV 26

Cantora levou uma legião de fãs ao Wet na segunda noite do Festival de Verão

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21:30

Luisa Sonza no FV 26
Luisa Sonza no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/divulgação

Depois do trap, chegou a vez do pop. Pela terceira vez no FV, a cantora Luísa Sonza levou para o Palco Ponte sensualidade, romantismo e agitação que a caracterizam como artista. Ao contrário das outras vezes, no entanto, subiu ao palco cantando sobre cansaço e dor através da música Principalmente Me Sinto Arrasada. O início talvez tenha sido um teste. É que, diante da multidão que surgiu para acompanhar a apresentação, a tristeza não durou mais de quatro músicas. Após Iguaria e Carnificina, canções que, assim como a primeira, fazem parte do álbum Escândalo Íntimo, Sonza fez o público tirar o pé do chão com Aranha.

Ao ver a animação, Luísa não se conteve e agradeceu a oportunidade de ser chamada mais uma vez pelo festival. Sem prolongar conversa, continuou o agradecimento fazendo as coreografias que, mesmo diante do aperto, foram imitadas por muitos dos fãs que tinham ido lá apenas para aproveitar a chance de vê-la de perto.

Esse foi o caso das amigas Laura Constância, Ana Clara Araújo, Ludymilla Araújo e Ianna Silveira, que vieram de Palmas de Monte Alto, no Oeste da Bahia, e encararam 18 horas de viagem apenas para assistirem, pela primeira vez, ao show ao vivo da cantora favorita.

Para elas, a aventura de estar no Festival de Verão envolvia também um compromisso estético. Enquanto uma usava uma camisa com o rosto e o nome da cantora, as demais investiram na cor preta nas vestes, já que esta costuma ser a paleta utilizada por Luísa em seus figurinos. Além disso, na roupa de duas das quatro tinha renda, outra característica da artista.

"As músicas dela são um desabafo total. Isso é o que me encanta, essa forma com que ela canta para expressar os sentimentos, principalmente no álbum mais recente, Sagrado e Profano, que ela teve a coragem de expressar a tristeza que estava sentindo", pontua Laura, 18.

Festival de Verão 26

