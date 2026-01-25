Acesse sua conta
Por que Arirang atravessa séculos e chega ao retorno do BTS

A história do canto que se tornou símbolo da identidade cultural da Coreia

  Gabriela Cruz
  Márcia Luz

  • Gabriela Cruz

  • Márcia Luz

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:47

Arirang
Novo álbum do BTS foi nomeado de Arirang Crédito: Reprodução

Quando o Japão ocupou a Coreia por 35 anos (1910–1945), a cultura local foi proibida, pessoas foram escravizadas, recursos explorados, mulheres tomadas à força para “servirem de conforto” ao exército japonês e inúmeras vozes foram silenciadas. A dor devastou o país. Ainda assim, restou Arirang — um canto tradicional que ecoava baixinho no coração de um povo como forma de resistência, preservação da identidade, da essência e da própria língua. Um lamento para lembrar quem eram. Quase uma oração de sustento para dizer: ainda estamos aqui.

Pelo significado profundo, Arirang se tornou mais do que um canto folclórico: é considerado o hino sentimental da Coreia. Sempre que alguém entoa Arirang, há uma exaltação aos antepassados, uma reparação simbólica aos longos anos de ocupação e, sobretudo, a afirmação do renascimento. A palavra não carrega uma tradução exata, mas expressa emoção, saudade e pertencimento.

Arirang: logo criado pelo BTS para o novo álbum por Reprodução
Kim Namjoon, líder do BTS por Reprodução
Bandeira da Coreia do Sul por Reprodução
Pôster do filme Arirang por Reprodução
Campanha de divulgação do retorno do BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
Tradução & K-pop

Quando, após um hiato de três anos e nove meses e o período de serviço militar obrigatório, o BTS anuncia seu retorno trazendo Arirang como tema do novo álbum e de uma turnê mundial com mais de 80 apresentações em diferentes países — passando, inclusive, pelo Japão —, o grupo reafirma, em escala global, valores centrais da cultura coreana. Ao mesmo tempo, convida o mundo a reconhecer um país que superou crises, se consolidou como potência em tecnologia e inovação e hoje lidera setores como turismo e entretenimento, sem jamais romper o vínculo com suas raízes mais profundas.

A escolha do nome para o 5º álbum de estúdio e para a maior turnê da carreira, marcando um dos comebacks mais aguardados do pop mundial, não é aleatória. Há exatos dez anos, em 2016, o BTS gravou uma versão de Arirang, e o sentido da canção também traduz a travessia de cada integrante da adolescência para a vida adulta, passando pelas incertezas da pausa na carreira e pelos desafios — físicos e emocionais — do período militar. Esse atravessamento pessoal e coletivo aparece de forma direta no discurso de Kim Namjoon, líder do grupo:

Sentia falta da vida civil, do ARMY e, sobretudo, dos membros do BTS. Também sentia falta do passado. Agora, como Arirang reúne alegrias, raivas, tristezas e prazeres da vida, senti que esse conjunto de emoções poderia estar presente neste nosso álbum

Kim Namjoon, 

rapper e líder do BTS

O álbum, com lançamento previsto para 20 de março, já bateu recordes de pré-save nas plataformas de streaming e na pré-venda, reforçando a dimensão simbólica e comercial desse retorno.

Nesta semana, o Serviço de Patrimônio da Coreia autorizou o grupo a utilizar áreas do Palácio Gyeongbokgung e do Sungnyemun Gate para performances e filmagens do projeto batizado de Fusion Performance of K-Heritage and K-Pop. A iniciativa prevê ainda projeções de mídia e um show na Gwanghwamun Square, com transmissão ao vivo para 180 países, previsto para o dia 21 de março.

Curiosidades sobre Arirang

* Não se sabe ao certo em que ano a canção foi composta, mas a primeira menção conhecida aparece em um manuscrito datado de 1756.

* Transmitida oralmente de geração em geração, a canção ganhou mais de 3.600 variações regionais de melodia e letra; atualmente, existem ao menos 60 versões catalogadas.

* Arirang é entoada em diferentes contextos: eventos culturais, escolas, festivais, funerais e casamentos.

* A canção foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2012, por sua relevância histórica e cultural.

