Por que Arirang atravessa séculos e chega ao retorno do BTS

A história do canto que se tornou símbolo da identidade cultural da Coreia



Gabriela Cruz

Márcia Luz

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08:47

Novo álbum do BTS foi nomeado de Arirang Crédito: Reprodução

Quando o Japão ocupou a Coreia por 35 anos (1910–1945), a cultura local foi proibida, pessoas foram escravizadas, recursos explorados, mulheres tomadas à força para “servirem de conforto” ao exército japonês e inúmeras vozes foram silenciadas. A dor devastou o país. Ainda assim, restou Arirang — um canto tradicional que ecoava baixinho no coração de um povo como forma de resistência, preservação da identidade, da essência e da própria língua. Um lamento para lembrar quem eram. Quase uma oração de sustento para dizer: ainda estamos aqui.

Pelo significado profundo, Arirang se tornou mais do que um canto folclórico: é considerado o hino sentimental da Coreia. Sempre que alguém entoa Arirang, há uma exaltação aos antepassados, uma reparação simbólica aos longos anos de ocupação e, sobretudo, a afirmação do renascimento. A palavra não carrega uma tradução exata, mas expressa emoção, saudade e pertencimento.

Quando, após um hiato de três anos e nove meses e o período de serviço militar obrigatório, o BTS anuncia seu retorno trazendo Arirang como tema do novo álbum e de uma turnê mundial com mais de 80 apresentações em diferentes países — passando, inclusive, pelo Japão —, o grupo reafirma, em escala global, valores centrais da cultura coreana. Ao mesmo tempo, convida o mundo a reconhecer um país que superou crises, se consolidou como potência em tecnologia e inovação e hoje lidera setores como turismo e entretenimento, sem jamais romper o vínculo com suas raízes mais profundas.

A escolha do nome para o 5º álbum de estúdio e para a maior turnê da carreira, marcando um dos comebacks mais aguardados do pop mundial, não é aleatória. Há exatos dez anos, em 2016, o BTS gravou uma versão de Arirang, e o sentido da canção também traduz a travessia de cada integrante da adolescência para a vida adulta, passando pelas incertezas da pausa na carreira e pelos desafios — físicos e emocionais — do período militar. Esse atravessamento pessoal e coletivo aparece de forma direta no discurso de Kim Namjoon, líder do grupo:

Sentia falta da vida civil, do ARMY e, sobretudo, dos membros do BTS. Também sentia falta do passado. Agora, como Arirang reúne alegrias, raivas, tristezas e prazeres da vida, senti que esse conjunto de emoções poderia estar presente neste nosso álbum Kim Namjoon, rapper e líder do BTS

O álbum, com lançamento previsto para 20 de março, já bateu recordes de pré-save nas plataformas de streaming e na pré-venda, reforçando a dimensão simbólica e comercial desse retorno.

Nesta semana, o Serviço de Patrimônio da Coreia autorizou o grupo a utilizar áreas do Palácio Gyeongbokgung e do Sungnyemun Gate para performances e filmagens do projeto batizado de Fusion Performance of K-Heritage and K-Pop. A iniciativa prevê ainda projeções de mídia e um show na Gwanghwamun Square, com transmissão ao vivo para 180 países, previsto para o dia 21 de março.

Curiosidades sobre Arirang

* Não se sabe ao certo em que ano a canção foi composta, mas a primeira menção conhecida aparece em um manuscrito datado de 1756.

* Transmitida oralmente de geração em geração, a canção ganhou mais de 3.600 variações regionais de melodia e letra; atualmente, existem ao menos 60 versões catalogadas.

* Arirang é entoada em diferentes contextos: eventos culturais, escolas, festivais, funerais e casamentos.