Veja lista completa dos lançamentos da Netflix para fevereiro

“O Agente Noturno” retorna com conspiração política, enquanto “Bridgerton” traz história de amor de Benedict e Sophie

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:14

26 de fevereiro: segunda parte da temporada de Bridgerton Crédito: Divulgação

Fevereiro de 2026 promete movimentar o catálogo da Netflix com lançamentos aguardados pelo público. Entre os destaques do mês está a chegada da terceira temporada de O Agente Noturno, uma das produções mais populares recentes da plataforma.

Na nova fase da série, Peter se vê obrigado a construir uma aliança instável com uma repórter para desvendar uma conspiração que coloca em risco o novo presidente dos Estados Unidos e ameaça toda a estrutura do país. A trama aposta novamente em suspense político e reviravoltas para manter o público atento do início ao fim.



Outro lançamento que deve dominar as conversas é a segunda parte da quarta temporada de Bridgerton. Os novos episódios aprofundam os caminhos reservados ao solteirão Benedict, trazendo mais conflitos, expectativas e decisões que prometem impactar o rumo da história.

Veja as estreias de séries previstas para o mês:

Séries que chegam em fevereiro na Netflix 1 de 7

Veja as estreias de filmes previstas para o mês: