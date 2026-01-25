GIGANTE AMADO

Léo Santana fez um festival de quebradeira no encerramento do FV 26

GG testou os sucessos Marquinha de Fitinha e Desliza antes do carnaval

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 22:54

Léo Santana no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/divulgação

Um último termômetro antes do carnaval. Foi assim que Leo Santana definiu o show que fez no Festival de Verão na noite deste domingo (25). O cantor, que conta com duas músicas fortes para a folia, começou o repertório com Marquinha de Fitinha, sua aposta principal. Na boca do povo, a música foi cantada com tanto vigor pela plateia que, em determinados momentos, o coro se sobressaía ao som vindo do palco.

Antes mesmo dele chegar, os fãs já estavam há horas na grade que separa o acesso da pista ao frontstage do Palco Cais. A professora Larisse Santana, 34, contou que enfrentou o sol do final da tarde e chegou a negociar com os fãs de artistas que se apresentaram antes para não arredar o pé dali. Tudo isso por conta do GG.

“Fiquei ansiosa o dia todo ouvindo os hits e ensaiando as coreografias para chegar aqui e meter dança. Foi uma maratona, mas tudo vale para ver de perto o artista que tem tudo para ganhar a música do carnaval deste ano. Eu estou na torcida e, se depender de mim, ele ganha", frisou.

Ao lado de Larisse, a estudante Suzane Reis, 22, segurava uma bandeira com uma foto do Gigante na esperança de ser notada pelo cantor. Ela, que marcou presença em todos os eventos de Leo no verão de Salvador, contou de onde surgiu a admiração que nutre por ele. “Em primeiro lugar, ele tem todo o molho possível da Bahia. Adoro como ela sacode a galera e isso vem desde 2017. Aquela foi a época em que prestei atenção na energia, no carinho e na atenção que ele tem com os fãs. Desde então, me dediquei a acompanhá-lo”, relatou.

Essa relação de proximidade com o público é reflexo do reconhecimento que Leo tem com a própria trajetória. Em entrevista coletiva antes de subir no palco, ele falou sobre a dificuldade que há, de maneira geral, em manter a fama, mas que atribui sua constância à própria essência e ao pagodão. “Eu sempre estou misturando pop com pagode, sertanejo com pagode, funk com pagode. Isso é o que me dá um diferencial muito grande. Aliado a isso, me orgulho muito de onde vim, por onde passei e aonde cheguei”, destacou.

Quanto ao futuro, Leo declarou que ainda quer ir muito mais além: “"Sou um cara insaciável, incansável e quero conquistar muitas coisas. Bens materiais não mais, porque graças a Deus chegamos a um patamar em que vivemos confortavelmente”.

Com o sucesso de Desliza (parceria com Melody) e o estouro de Marquinha de Fitinha, Léo deixou claro que o Festival de Verão seria o último teste antes do pré-carnaval, mas que novidades ainda poderão surgir: “É meu último show antes do Pipoco. De surpresa para o carnaval, o público pode esperar participações, e canções inéditas da segunda parte do DVD de 20 anos”.

Depois que subiu no Palco Cais, a grande novidade foi a dúvida que continuou pairando no ar. Desliza seria tão cantada como Marquinha de Fitinha? Também foi. Sem definição por parte do público, que acolheu e vibrou cada música tocada, o que pareceu certa foi a vontade do cantor, que deixou até a letra da sua aposta oficial no telão para a galera aprender.