Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O trap de Teto e Wiu conquistou o público no Festival de Verão

Dupla nordestina fez o primeiro show deste domingo (25) no Wet Eventos

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 20:21

Teto e Wiu no FV 26
Teto e Wiu no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/divulgação

O tom da abertura do segundo e último dia do Festival de Verão 2026, neste domingo (25), foi ditado pelo trap. O estilo musical, que vem crescendo na última década, foi representado por Teto e Wiu, dois dos mais proeminentes nomes do ritmo que arrasta uma legião de jovens. Nordestinos, ambos reafirmaram, na estética do show, o pertencimento à cena nacional.

Logo que subiu no palco, por volta das 17h40, a dupla não demorou para atrair fãs e curiosos. Com público majoritariamente adolescente, o coro foi afiado durante a apresentação da música Problemas de Um Milionário, que traz uma reflexão sobre as dificuldades da fama.

Teto e Wiu no Festival de Verão 26

Teto e Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
Teto no FV 27 por Lucas Leawry/divulgação
Teto no FV 27 por Lucas Leawry/divulgação
Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
Teto e Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
Teto e Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
Teto no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
Teto e Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação
1 de 8
Teto e Wiu no FV 26 por Lucas Leawry/divulgação

Das batidas até a estética no telão de fundo, que trazia a bandeira e os dizeres 'Aqui é Brasil', Teto e Wiu deixaram claro que não estavam apenas apresentando um show, mas afirmando o posicionamento de um fazer artístico próprio e legítimo. Em primeiro momento, cantaram músicas que remetem à ostentação e aos desafios da busca pelo sucesso financeiro, como Yes or No (Teto) e Tenho Que Me Decidir (Wiu).

Quem pensa que o trap se limita a apenas um tema, no entanto, se engana. Para o assistente bibliotecário Heitor Danta Gonçalves, 20, o ritmo é uma ferramenta de conscientização. "O Teto, que tem uma lírica que eu gosto, não foca em normalizar o crime, como alguns artistas da cena fazem. Ele traz a revolta do povo preto, brada contra o racismo velado. É um trap que incentiva a busca pelo conhecimento", afirma.

As músicas de Teto e Wiu falam de assuntos sérios de uma forma simples a ponto de conquistar os ouvidos mais novos. É o caso da jovem Malu Brandão, de apenas 14 anos, que já entende a mensagem passada pelos artistas. "Além da música, gosto deles por eles serem artistas inovadores. Eles são daqui do Nordeste, sendo que Teto é da Bahia, e acredito que os dois fazem com que a região seja conhecida na cena do trap no Brasil, que é um ritmo tão bonito, desde as batidas até o lema de respeito com todos nas letras", exalta.

Primeiro dia de Festival de Verão

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Festival de Verão 2026 por Reprodução/Instagram @festivalverao
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por LUCAS LEAWRY/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio /CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis por Lucas Leawry/Divulgação
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por Reprodução
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Regina Casé (atriz) e Zé Ricardo (diretor artístico do Festival de Verão) por Walter Guedes/Divulgação
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Joyce Pascowtich por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Serrado por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Flavinho Santos por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Tarciana Medeiros por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Malu Barretto por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lore Improta por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Fabrício Boliveira por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Gabi Lopes e Maicon Rodrigues por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos por Bruno Wendel/CORREIO
Confira os famosos presentes no primeiro por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lucas Leto - Ator por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Gizelly Bicalho - Ex-BBB e influenciadora por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Nicole Bahls - Modelo e apresentadora por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes - Atriz por Walter Guedes/Divulgação
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Débora Nascimento - Atriz por Alô Alô Bahia
1 de 58
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Já para o supervisor de logística Luís Lima, 32 anos, o que o levou ao show da dupla foi a oportunidade de ouvir, ao vivo, as rimas que embalam seu retorno para casa depois do trabalho. "Para mim, o trap é uma ferramenta para desopilar. Gosto da batida, das letras. É um estilo que deve ser mais conhecido, porque eles estão dominando o Brasil falando para pessoas da favela sobre realidades dos negros e dos pobres desse país", diz.

Compromissados em, acima de tudo, animar o público, os artistas mantiveram o astral no alto durante toda a apresentação. De todos os ângulos, era possível ver a plateia envolvida, fosse balançando a cabeça ou balançando as mãos ao final de cada rima. Um sinal claro de que, no Festival de Verão, eles conquistaram mais um espaço.

Tags:

Festival de Verão 26

Mais recentes

Imagem - Por que Arirang atravessa séculos e chega ao retorno do BTS

Por que Arirang atravessa séculos e chega ao retorno do BTS
Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
Imagem - Veja lista completa dos lançamentos da Netflix para fevereiro

Veja lista completa dos lançamentos da Netflix para fevereiro

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'
01

Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'

Imagem - Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital
02

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão
03

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Imagem - Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista
04

Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista