RIMAS AFIADAS

O trap de Teto e Wiu conquistou o público no Festival de Verão

Dupla nordestina fez o primeiro show deste domingo (25) no Wet Eventos

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 20:21

Teto e Wiu no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/divulgação

O tom da abertura do segundo e último dia do Festival de Verão 2026, neste domingo (25), foi ditado pelo trap. O estilo musical, que vem crescendo na última década, foi representado por Teto e Wiu, dois dos mais proeminentes nomes do ritmo que arrasta uma legião de jovens. Nordestinos, ambos reafirmaram, na estética do show, o pertencimento à cena nacional.

Logo que subiu no palco, por volta das 17h40, a dupla não demorou para atrair fãs e curiosos. Com público majoritariamente adolescente, o coro foi afiado durante a apresentação da música Problemas de Um Milionário, que traz uma reflexão sobre as dificuldades da fama.

Teto e Wiu no Festival de Verão 26 1 de 8

Das batidas até a estética no telão de fundo, que trazia a bandeira e os dizeres 'Aqui é Brasil', Teto e Wiu deixaram claro que não estavam apenas apresentando um show, mas afirmando o posicionamento de um fazer artístico próprio e legítimo. Em primeiro momento, cantaram músicas que remetem à ostentação e aos desafios da busca pelo sucesso financeiro, como Yes or No (Teto) e Tenho Que Me Decidir (Wiu).

Quem pensa que o trap se limita a apenas um tema, no entanto, se engana. Para o assistente bibliotecário Heitor Danta Gonçalves, 20, o ritmo é uma ferramenta de conscientização. "O Teto, que tem uma lírica que eu gosto, não foca em normalizar o crime, como alguns artistas da cena fazem. Ele traz a revolta do povo preto, brada contra o racismo velado. É um trap que incentiva a busca pelo conhecimento", afirma.

As músicas de Teto e Wiu falam de assuntos sérios de uma forma simples a ponto de conquistar os ouvidos mais novos. É o caso da jovem Malu Brandão, de apenas 14 anos, que já entende a mensagem passada pelos artistas. "Além da música, gosto deles por eles serem artistas inovadores. Eles são daqui do Nordeste, sendo que Teto é da Bahia, e acredito que os dois fazem com que a região seja conhecida na cena do trap no Brasil, que é um ritmo tão bonito, desde as batidas até o lema de respeito com todos nas letras", exalta.

Primeiro dia de Festival de Verão 1 de 58

Já para o supervisor de logística Luís Lima, 32 anos, o que o levou ao show da dupla foi a oportunidade de ouvir, ao vivo, as rimas que embalam seu retorno para casa depois do trabalho. "Para mim, o trap é uma ferramenta para desopilar. Gosto da batida, das letras. É um estilo que deve ser mais conhecido, porque eles estão dominando o Brasil falando para pessoas da favela sobre realidades dos negros e dos pobres desse país", diz.