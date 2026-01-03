FELIZES

Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

Festa de casamento com Carrie Lawrence contou apenas com amigos próximos e familiares

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:37

Maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2), em uma cerimônia discreta e emocionante, realizada na cidade onde o casal vive nos Estados Unidos.

A festa, marcada pela simplicidade, contou apenas com amigos próximos e familiares. O ambiente ao ar livre foi decorado com tons claros. A natureza no local chamou atenção e criou uma atmosfera intimista para a celebração.