Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:37
Maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2), em uma cerimônia discreta e emocionante, realizada na cidade onde o casal vive nos Estados Unidos.
A festa, marcada pela simplicidade, contou apenas com amigos próximos e familiares. O ambiente ao ar livre foi decorado com tons claros. A natureza no local chamou atenção e criou uma atmosfera intimista para a celebração.
