CRIME

Homem condenado por estuprar menina de 13 anos é preso na Bahia

Sentenciado cometeu o crime em 2022

Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:46

Um homem de 46 anos foi preso nesta quinta-feira (13) em Gandu, no Baixo Sul da Bahia. Ele havia sido condenado a 17 anos de prisão após abusar de uma menina de 13 anos em 2022.

Na ocasião, a vítima, que é sobrinha da ex-companheira do sentenciado, dormia no chão na companhia de outros menores, sendo surpreendida ao acordar e arrastada para a laje do imóvel, onde o delito foi consumado. A jovem relatou o ocorrido à sua tia, que notificou a Polícia Civil, dando início às investigações.

A sentença condenatória, que impõe 17 anos de reclusão, foi expedida pela Vara Criminal de Gandu. O sentenciado foi preso após diversas denúncias da vítima. Ele descumpria medidas protetivas e chegava a segui-la e invadia locais onde ela estava, mesmo com as restrições judiciais.