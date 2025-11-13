Acesse sua conta
Homem é espancado por moradores após suspeita de estuprar três adolescentes no Alto do Cabrito

Polícia investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi agredido na noite do último domingo (9) por moradores do Alto do Cabrito, em Salvador, após suspeita de ter estuprado três adolescentes. Ele, que não teve a identidade divulgada, está internado em uma unidade de saúde.

Segundo a investigação, os abusos aconteceram ao longo do mês. O suspeito seria motorista de uma van escolar, onde teria feito os abusos. 

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) apura a denúncia de estupro de vulnerável e realiza oitivas e outras diligências investigativas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Procurada, a Polícia Militar apenas orientou contato com a Civil. 

