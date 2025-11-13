Homem é espancado por moradores após suspeita de estuprar três adolescentes no Alto do Cabrito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:00
Um homem foi agredido na noite do último domingo (9) por moradores do Alto do Cabrito, em Salvador, após suspeita de ter estuprado três adolescentes. Ele, que não teve a identidade divulgada, está internado em uma unidade de saúde.
Segundo a investigação, os abusos aconteceram ao longo do mês. O suspeito seria motorista de uma van escolar, onde teria feito os abusos.
A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) apura a denúncia de estupro de vulnerável e realiza oitivas e outras diligências investigativas para esclarecer as circunstâncias do caso.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
Procurada, a Polícia Militar apenas orientou contato com a Civil.