PM de folga se irrita com banhista fumando maconha e agride mulher em praia

Policial também atacou outros agentes que foram acionados para atender a ocorrência; caso ocorreu em SP

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:52

PM agride banhista e colegas de farda em SP
PM agride banhista e colegas de farda em SP Crédito: Reprodução

O tenente da Polícia Militar Leonardo Athila Rodrigues Borghi, 32 anos, foi preso na Praia do Sino, em Ilhabela (SP), na tarde de terça-feira (25), depois de uma sequência de agressões contra uma banhista, dois policiais militares e um policial civil. Ele estava de folga e vestia apenas uma sunga.

Segundo os depoimentos colhidos pela Polícia Civil, o caso começou quando o tenente se irritou ao ver uma mulher de 40 anos fumar um cigarro de maconha. A vítima contou que ele jogou o cigarro fora, passou a agredi-la e fez um disparo em direção aos pés dela, além de ameaçá-la de morte.

Os cabos que atenderam a ocorrência relataram que, no início, o tenente estava sentado na areia, aparentemente calmo. Porém, logo depois, começou a agir de forma agressiva, ignorou ordens e investiu contra os policiais.

O sargento Milton Schneider Balestrini afirmou ter recebido uma cabeçada no rosto ao tentar preservar o carro do tenente, onde a arma dele teria sido escondida. Já na delegacia, segundo o relato, Borghi cuspiu no sargento e fez ameaças, dizendo que era “matador” e que voltaria ao local, falando em “derramamento de sangue”.

Um policial civil também relatou ter sido atingido por um chute no tórax e no pescoço enquanto conduzia o preso dentro da delegacia.

A companheira do tenente confirmou que houve um conflito com a garçonete, mas disse não ter visto agressões. Ela afirmou ainda que o casal havia consumido bebidas alcoólicas e que o marido faz uso de antidepressivos. A versão dela foi contrariada pela vítima e por uma testemunha, que disseram que o tenente agiu com violência desde o início.

Com informações do Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

