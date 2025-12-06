Acesse sua conta
Foragido da Justiça é encontrado em condomínio de luxo em Feira de Santana

Suspeito possuía mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10:13

Foragido da Justiça foi encontrado escondido em condomínio de luxo em Feira de Santana
Foragido da Justiça foi encontrado escondido em condomínio de luxo em Feira de Santana Crédito: Ascom PCBA/Divulgação

Um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça foi encontrado escondido em um condomínio de luxo no bairro SIM, em Feira de Santana, na tarde da última sexta-feira (5). Ele possuía dois mandados de prisão por homicídio qualificado e tráfico de drogas, crimes cometidos no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

A prisão do homem foi resultado da Operação Castelo Sforzesco, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes também autuaram o homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, após encontrar um armamento no interior do imóvel utilizado para ocultação. 

No local, os agentes apreenderam ainda um caderno de anotações, celulares, laptops e outros equipamentos eletrônicos. O material será encaminhado para análise pericial, com o objetivo de subsidiar o aprofundamento das investigações sobre a atuação criminosa do preso.

Tags:

Bahia Condomínio Feira de Santana Justiça

