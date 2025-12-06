Homem é preso em flagrante após ligar e ameaçar ex-companheira quando ela prestava queixa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:25
Um homem foi preso em flagrante após telefonar e ameaçar a ex-companheira no exato momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele na cidade de Coribe, no oeste da Bahia.
Segundo a Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 49 anos, esteve na delegacia na sexta-feira (5) para denunciar momentos recorrentes de intimidação e conflitos. De acordo com o relato, o relacionamento vinha sendo marcado por episódios de hostilidade, inclusive relacionados ao comportamento agressivo do ex-companheiro quando fazia uso de álcool.
Durante o atendimento, o homem telefonou para a mulher. Ela colocou a chamada no viva-voz, permitindo que os policiais ouvissem as ameaças dirigidas à vítima e aos familiares dela. Conforme a polícia, isso motivou o início imediato das buscas pelo suspeito.
O homem foi encontrado em uma rua enquanto retirava eletrodomésticos da residência da ex-companheira. Ele foi preso por ameaça e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha. Após o registro do caso, foi solicitada uma medida protetiva de urgência. A polícia não detalhou se o pedido foi aceito. O suspeito está detido e está à disposição da Justiça.