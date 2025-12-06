INCRIÇÕES GRATUITAS

Referência mundial em computação quântica virá a Salvador para discutir sobre o futuro da segurança digital

Canadense Michele Mosca irá participar do Quantum Business no dia 9 de dezembro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:42

Michele Mosca Crédito: University of Waterloo/Divulgação

O SENAI CIMATEC trará a Salvador um dos principais nomes da ciência quântica contemporânea. O canadense Michele Mosca, cofundador do Institute for Quantum Computing (IQC), participará no dia 9 de dezembro do Quantum Business, evento promovido pelo QuIIN - Centro de Competência EMBRAPII CIMATEC em Tecnologias Quânticas. A presença do especialista reforça a posição do Brasil dentro da corrida internacional pela segurança digital na era pós-quântica.

Reconhecido globalmente como um dos maiores especialistas na transição para sistemas de criptografia resistentes a ataques de computadores quânticos, Mosca atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de metodologias para a proteção de dados sensíveis. Suas pesquisas influenciam políticas públicas e estratégias corporativas em países que lideram a inovação em cibersegurança, tornando sua participação no evento um marco para o ecossistema brasileiro.

Entre suas contribuições mais conhecidas, está o modelo amplamente referido como Mosca’s Theorem, ferramenta usada para estimar quando dados atualmente protegidos poderão se tornar vulneráveis diante da evolução dos computadores quânticos. O método orienta governos e empresas na migração para criptografia pós-quântica e se tornou referência para setores críticos, como finanças, energia, defesa e infraestrutura.

O Quantum Business reunirá pesquisadores, gestores públicos, empresas, startups e especialistas interessados nas aplicações emergentes das tecnologias quânticas, de computação e sensoriamento a comunicações e segurança. O encontro ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro, na sede do SENAI CIMATEC, em Salvador, com discussões voltadas às tendências globais, às perspectivas para o mercado e às estratégias para ampliar a competitividade brasileira.