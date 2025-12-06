Promotora de Justiça defende retorno de torcida mista em estádios de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:23
Mais um passo foi dado para que, no futuro, seja possível o retorno da torcida mista durante clássicos do futebol baiano em Salvador. Na sexta-feira (5), foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público da Bahia, a Federação Bahiana de Futebol (FBF), o Esporte Clube Bahia, o Esporte Clube Vitória e o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) para a divulgação de campanhas de interesse público em espaços e meios de comunicação das entidades parceiras, incluindo estádios e canais oficiais.
O objetivo é ampliar a conscientização sobre a paz no futebol e evitar casos de violência. O termo foi assinado durante um seminário promovido pelo MP-BA, em Salvador. Idealizadora do evento, a promotora de Justiça que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor (Ceacon), Thelma Leal, se mostrou a favor da presença da torcida visitante nos clássicos BA-VI
Torcida do Bahia
Mas disse que, antes, é preciso organizar a casa e deixá-la segura para receber os visitantes, conclamando todos a trabalharem juntos para criar um ambiente esportivo que promova “a inclusão, a diversidade e o respeito". "É inaceitável que o esporte, que deveria ser um espaço de inclusão e respeito, torne-se palco para agressão e ódio”, frisou.
O evento reuniu especialistas, representantes do Poder Público, de clubes de futebol, de entidades e torcidas, além de profissionais da imprensa para debater o problema da violência. O vice-presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Manfredo Lessa, destacou a importância das torcidas organizadas no seminário. "Sob a ótica do futebol como espetáculo, a torcida única é uma grande depreciação. Mas ela, infelizmente, tornou-se necessária”, falou.
Torcida do Vitória
Também participou do painel o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nicolas Cabrera, que é co-fundador do Observatório Social do Futebol. Ele compartilhou resultados de uma pesquisa sobre ‘Violências e políticas de segurança no futebol brasileiro - uma análise dos casos registrados em 2023-2024’.
O levantamento indica que, nesses dois anos, foram registradas no Brasil mais de 60 mortes vinculadas ao futebol. Foram 158 casos de violência em 2023 e 303 no ano de 2024. A maioria desses casos ocorreu em São Paulo e Rio de Janeiro, disse ele, citando como fonte notícias veiculadas na imprensa. Outro dado apresentado foi de que mais da metade dos casos de violência ocorreram fora dos estádios.