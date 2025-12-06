FUTEBOL

Promotora de Justiça defende retorno de torcida mista em estádios de Salvador

Violência nos estádios foi debatida em seminário promovido pelo Ministério Público da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:23

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Mais um passo foi dado para que, no futuro, seja possível o retorno da torcida mista durante clássicos do futebol baiano em Salvador. Na sexta-feira (5), foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público da Bahia, a Federação Bahiana de Futebol (FBF), o Esporte Clube Bahia, o Esporte Clube Vitória e o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) para a divulgação de campanhas de interesse público em espaços e meios de comunicação das entidades parceiras, incluindo estádios e canais oficiais.

O objetivo é ampliar a conscientização sobre a paz no futebol e evitar casos de violência. O termo foi assinado durante um seminário promovido pelo MP-BA, em Salvador. Idealizadora do evento, a promotora de Justiça que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor (Ceacon), Thelma Leal, se mostrou a favor da presença da torcida visitante nos clássicos BA-VI

Mas disse que, antes, é preciso organizar a casa e deixá-la segura para receber os visitantes, conclamando todos a trabalharem juntos para criar um ambiente esportivo que promova “a inclusão, a diversidade e o respeito". "É inaceitável que o esporte, que deveria ser um espaço de inclusão e respeito, torne-se palco para agressão e ódio”, frisou.

O evento reuniu especialistas, representantes do Poder Público, de clubes de futebol, de entidades e torcidas, além de profissionais da imprensa para debater o problema da violência. O vice-presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Manfredo Lessa, destacou a importância das torcidas organizadas no seminário. "Sob a ótica do futebol como espetáculo, a torcida única é uma grande depreciação. Mas ela, infelizmente, tornou-se necessária”, falou.

Também participou do painel o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nicolas Cabrera, que é co-fundador do Observatório Social do Futebol. Ele compartilhou resultados de uma pesquisa sobre ‘Violências e políticas de segurança no futebol brasileiro - uma análise dos casos registrados em 2023-2024’.