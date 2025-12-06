OPERAÇÃO GATONET

Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais

Os locais foram escolhidos devido ao alto número de provedores irregulares

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14:00

Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba vai remover os cabos de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da distribuidora em 19 municípios baianos. A Operação Gatonet será realizada na próxima semana. De segunda (8) a sexta-feira (12), profissionais da distribuidora percorrerão as principais vias das cidades, diminuindo a poluição visual e aumentando a segurança à população. Os locais foram escolhidos devido ao alto número de provedores irregulares.

Os municípios que vão receber a Operação Gatonet são: Angical, Casa Nova, Central, Conceição do Coité, Coronel João Sá, Ilhéus, Itaberaba, Jequié, Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Livramento de Nossa Senhora, Nova Soure, Paratinga, Salvador, Senhor do Bonfim, Tanque Novo, Várzea do Poço, Vitória da Conquista.

O gatonet é a principal causa do emaranhado de fios registrados nas cidades e podem provocar acidentes com a população. A responsabilidade pela manutenção desses equipamentos é das operadoras, mas devido aos riscos para os baianos, a Neoenergia Coelba atua de maneira preventiva. Somente neste ano, mais de 1 milhão de quilos de cabos foram removidas pela empresa.

Além das ações em campo, a distribuidora lançou um portal que permite a população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular. Isto garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança. A Neoenergia Coelba recomenda que só contratem os provedores regulares, que estão disponíveis no link a seguir: Link.