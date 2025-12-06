Natal do Pelourinho tem câmeras de reconhecimento facial para reforço da segurança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14:03
Pelo terceiro ano seguido, o Centro Histórico de Salvador recebe grandes intervenções de Natal na capital baiana. A abertura do Natal Luz Salvador aconteceu na noite desta sexta-feira (5), em uma cerimônia especial em que foi aberta a Casa do Papai Noel e foi iniciada a parada natalina, na Rua Chile. Um esquema especial de segurança foi montado para receber os visitantes.
Para reforçar a segurança, a Secretaria da Segurança Pública empregou câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial, responsáveis por monitorar e auxiliar na busca e captura de foragidos da Justiça inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisões do Conselho Nacional de Justiça.
Veja como foi a abertura no Natal Luz Salvador
As oito câmeras instaladas em Portais de Abordagem se somam aos equipamentos fixos empregados diariamente em toda a região do Pelourinho. Ações ostensivas e investigativas da PM e da Polícia Civil também reforçam a segurança na região. Equipes do 18º Batalhão da PM (BPM/Centro Histórico) e do Batalhão de Policiamento de Proteção ao Turista (BPTur) ampliarão o patrulhamento nos dias de desfiles e atrações natalinas.
“Estamos mantendo o perímetro do festejo totalmente seguro com o emprego do patrulhamento realizado pelos policiais. Os Portais de Abordagem nos garantem que nenhum material que possa ferir o outro entre no espaço da festa”, destacou o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Gabriel Neto.
Conforme a titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), Marcela Abreu, servidores empregados ao longo de toda a ‘Operação Verão’, atuam com escalas extras, com o levantamento de informações e patrulhamentos em áreas sensíveis da região. “Garantiremos a segurança dos baianos e turistas também com um patrulhamento especial em toda a região do Pelourinho”, destacou.
O Centro Histórico terá um esquema especial de transporte durante o Natal Salvador. O planejamento da Secretaria de Mobilidade (Semob) contempla reforço da frota, ônibus iluminados e pontos de embarque estratégicos ao longo do período festivo.
A Linha 2512 – Lapa x Natal terá sua operação iniciada a partir desta sexta-feira (5) até 6 de janeiro de 2026, com veículos decorados e iluminação temática. No total, a linha contará com 35 viagens por dia e circulará sempre das 17h30 à 0h, passando pela Lapa, Tororó, Vale dos Barris, Politeama, Gamboa, Contorno, Comércio, Ladeira da Montanha, Carlos Gomes, Avenida Sete e retornando à Lapa.
A frota estará posicionada na Plataforma C da Estação da Lapa. O itinerário será o seguinte: Estação da Lapa, Tororó, Vale dos Barris, R. Clóvis Spinola, R.Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, R. Gamboa de Cima, Av. Lafayete Coutinho, Pç Cairu, R. da Bélgica, R. Miguel Calmon, R. Pinto Martins, Ladeira da Montanha, R. Carlos Gomes (retorno antes da Casa D'itália), Av. Sete de Setembro, R. Politeama, R. Politeama de Cima, R. Direita da Piedade, R. Politeama de Baixo, Av. Vale dos Barris, Pc Doutor João Mangabeira, Av. Vale dos Barris, Estação da Lapa.