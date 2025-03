SEGURANÇA NOS ESTÁDIOS

Enquete: você é a favor do retorno da torcida mista no Ba-Vi?

Clássico entre Bahia e Vitória deste domingo (23), que definirá o campeão baiano, terá apenas torcedores rubro-negros

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2025 às 12:00

Bahia e Vitória não disputam um clássico com torcida mista desde 2018 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Como costume entre Bahia e Vitória nos últimos anos, o Ba-Vi deste domingo (23) seguirá a recomendação de torcida única. No jogo que vai definir o campeão do Baianão em 2025, quem dará a sorte de poder assistir ao jogo histórico é o torcedor rubro-negro, já que a partida acontecerá no Barradão.>

A atual recomendação já perdura desde 2018 entre os rivais baianos. No entanto, a promotora de Justiça Thelma Leal comentou no início deste ano que existem projeções para o retorno da torcida mista ainda em 2025, já que estratégias de segurança têm sido elaboradas para as regiões de ambos os estádios.>

De acordo com o Ministério Público, rodas de diálogo estão sendo desenvolvidas com a Polícia Civil, a Polícia Militar, os clubes do Bahia e do Vitória e os estádios para viabilizar a coexistência entre torcidas. Enquanto as duas torcidas não podem comparecer ao mesmo estádio em um Ba-Vi, os torcedores podem mostrar a vontade no retorno da torcida mista. Vote abaixo:>

O que causou a recomendação de torcida única?

O costume seguido em Ba-Vis surgiu em 9 de abril de 2017. Nesta data, uma briga de proporções enormes tomou conta da Fonte Nova, resultando na morte de um torcedor, e em outro ferido no Dique do Tororó. >

O nível da violência preocupou o Ministério Público da Bahia e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), levando à decisão tomada em comum acordo. Por seis jogos e quase um ano, a torcida mista acabou nos clássicos baianos, até que em 2 de fevereiro de 2018, o MP deu o aval para o retorno de ambas as torcidas nos estádios. >

O que foi promovido como o "clássico da paz" aconteceu em 18 de fevereiro de 2018, mas não correu como esperado. Mais uma briga, dessa vez no Barradão, resultou no que ficou conhecido como o "Ba-Vi da Paz". Os conflitos começaram na Baixa dos Sapateiros, no centro da cidade, e teve intervenções policiais. >