ENQUETE

Em Ba-Vi decisivo, quem vai ser o campeão do Baianão? Vote

Bahia e Vitória voltam a se encontrar neste domingo (23), no Barradão, a partir das 16h

Bahia ou Vitória? Um dos dois vai terminar como vencedor do Campeonato Baiano de 2025 neste domingo (23). Depois de boas campanhas na primeira fase e pelas semifinais, a dupla Ba-Vi volta a se reencontrar no Barradão, a partir das 16h. Mandante pela melhor fase na competição, o Leão vai tentar reverter a vantagem conquistada pelo Esquadrão no jogo de ida. Para o torcedor, quem vai ser o campeão do Baianão? Vote abaixo:

