JOGO SEGURO

Clássico Ba-Vi terá reforço de segurança com mais de 450 policiais militares

O confronto que vai decidir quem será o campeão estadual de 2025 começa às 16h no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de março de 2025 às 14:20

BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares Crédito: Divulgação/BEPE

Um efetivo de 476 policiais militares vão reforçar a segurança no clássico Ba-Vi deste domingo (23), válido pela segunda partida da final do Campeonato Baiano. O confronto que vai decidir quem será o campeão estadual de 2025 começa às 16h no Estádio Manoel Barradas.>

As ações de policiamento envolverão equipes do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe), a 50ª CIPM, unidade responsável pelo patrulhamento da região onde o estádio está localizado, a CIPT/Rondesp Central e outras unidades convencionais e especializadas da PMBA. Os policiais militares estarão empregados nos perímetros interno e externo do estádio a pé, no policiamento montado, embarcados em viaturas, motocicletas e até aeronave. >

A PM estará presente nos portões de acesso, arquibancadas e gramado do estádio, em todas as vias que levam ao local da partida e locais de aglomerações de torcedores, bem como nas estações de ônibus e de metrô. >