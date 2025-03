TEMPERO BRASILEIRO

Rival do Vitória na Sul-Americana foi goleado por time da Série B do Gauchão

Cerro Largo, do Uruguai, realizou amistosos no Brasil em janeiro

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 20:03

Cerro Largo foi goleado por 5x0 pelo Guarany, de Bagé, em 2025 Crédito: Sérgio Galvani/Guarany FC

Com o sorteio da fase de grupos na Copa Sul-Americana, os clubes que participam da competição internacional conheceram seus adversários. No grupo B junto ao Vitória, Defensa y Justicia (Argentina) e Universidad Católica (Equador), o uruguaio Cerro Largo fecha a lista. O Leão, no entanto, não será a primeira equipe brasileira a encarar o time de Melo, no Uruguai, em 2025. >

Na primeira quinzena de janeiro, o Cerro Largo atravessou a fronteira rumo ao Rio Grande do Sul para disputar amistosos internacional contra o Pelotas e o Guarany de Bagé, duas equipes que disputaram a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. No primeiro confronto, realizado no estádio Boca do Lobo, em Pelotas, os uruguaios saíram no 0x0 com a equipe da casa. A pedreira ficou para a partida seguinte.>

Três dias depois, foi a vez de chegar em Bagé para encarar o Guarany. Com 11 jogadores em campo que também foram relacionados para a última partida do time na Liga Uruguaia, contra o CA Cerro, o clube azul e branco não viu a cor da bola. A partida terminou com uma goleada dos donos da casa por 5x0 no amistoso disputado no estádio Estrela D'Alva.>

O Cerro Largo, que terminou o último Campeonato Uruguaio na 5ª posição, iniciou a excursão pelo Brasil em uma fase de preparo para a temporada. Vale destacar que, antes do sorteio, o presidente do clube revelou que sonhava em jogar contra o Grêmio.>

“Espero receber o Grêmio em Melo, pelas idiossincrasias, porque as pessoas conhecem muito do futebol brasileiro, falam portunhol. Por isso, quero encontrar com o Grêmio e ver toda a passionalidade do Grêmio, que é uma das maiores do Brasil”, afirmou Ernesto Dehl em entrevista ao site Zero Hora.>