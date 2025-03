ACABANDO

Com prazo finalizando, 'vaquinha' do Vitória arrecadou apenas 11% da meta

Objetivo inicial era arrecadar dinheiro para ser utilizado na substituição do alambrado e na renovação da iluminação do Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:53

Barradão, estádio do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Com quatro dias restantes, a vaquinha realizada pelo Vitória para modernizar a estrutura do Barradão arrecadou, até a noite desta quinta-feira (20), apenas 11% do valor total estabelecido pelo clube baiano, que foi de R$ 4,5 milhões. As contribuições dos torcedores rubro-negros para a campanha "Pelo Barradão, Minha Vida" equivalem a R$ 488.700,00. Ao menos 7565 pessoas contribuíram para a quantia, já que grupos formados por rubro-negros realizaram doações em conjunto. Contribua para a vaquinha aqui.>

Iniciada no final de dezembro, a vaquinha foi programada para ficar no ar por 90 dias e tinha como objetivo inicial arrecadar dinheiro para ser utilizado na substituição do alambrado do Barradão por placas de vidro, e na renovação da iluminação do estádio. No entanto, em entrevista coletiva concedida no final de janeiro, o presidente Fábio Mota revelou que as obras seriam antecipadas e pediu para que a torcida continuasse a doar.>

"O Vitória tem obrigação de trocar o LED do estádio sob pena de jogar a Sul-Americana. A gente abriu a vaquinha, precisaria arrecadar R$ 4,5 milhões. Arrecadamos R$ 400 mil. Não podemos esperar a vaquinha, sob pena de não jogar aqui. Nós tomamos a iniciativa de comprar parcelado. Compramos o LED. Só quero dizer isso para que as pessoas não parem de ajudar a vaquinha. Compramos, mas continuamos acreditando na vaquinha", explicou Fábio Mota.>