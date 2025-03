"FAZ O BIGODE"

Em boa fase, Janderson ‘vira a chave’ e se torna destaque do Vitória em 2025

Atacante rubro-negro chegou a 11 participações diretas em gols contra o Sport

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 17:25

Janderson é o líder de participações em gols do Vitória no ano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

De esnobado a jogador mais decisivo da equipe no ano, o atacante do Vitória Janderson é um dos inúmeros exemplos de que o futebol é recheado de histórias com reviravoltas. Prestes a decidir o título do Campeonato Baiano contra o Bahia no Barradão, o jogador atravessa sua melhor fase na carreira e se tornou a esperança do clube para conseguir reverter o placar do jogo de ida e conseguir se sagrar campeão diante do maior rival neste domingo (23). A bola rola às 16h.>

Contra o Sport, o gol que devolveu o Leão à liderança do grupo A da Copa do Nordeste foi marcado pelo atacante ainda no primeiro tempo. Com o tento anotado, Janderson chegou aos sete na atual temporada, que já se tornou a segunda com mais participações diretas em gols. Somando as outras três vezes que balançou as redes adversárias em 2024, o Vitória se tornou a equipe em que Janderson tem mais gols marcados.>

Mas nem só de gols vive um centroavante, já que o camisa 39 do Leão da Barra tem quatro assistências computadas em 2025, o que resulta em 11 participações diretas em gols. A temporada atual só perde para o ano de 2022, quando Janderson vestiu as camisas de São José e Bahia de Feira. Na ocasião, foram seis gols e uma assistência pela equipe do Maranhão e mais sete tentos anotados pelo clube baiano.>

Em comparação com o restante da equipe, Janderson é o jogador mais decisivo do rubro-negro neste início de temporada. Depois do carioca, Gustavo Mosquito aparece em segundo com mais participações diretas em gols, com quatro marcados e três passes concedidos. Fechando o pódio, Wellington Rato se envolveu diretamente com seis tentos, sendo cinco assistências e um gol.>

Reviravolta

Quando chegou ao Leão no ano passado, Janderson tinha uma alta expectativa pelo alto valor desembolsado em sua contratação. Os R$ 5 milhões para adquirir o jogador junto ao Botafogo pesaram nas críticas de um atleta que não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe, mesmo quando Alerrandro chegou a ficar 16 jogos sem conseguir marcar.>

O próprio ex-camisa nove reencontrou a boa fase e terminou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro, o que lhe rendeu uma transferência para o CSKA, da Rússia. Seguindo um caminho parecido com o ex-companheiro, Janderson iniciou a temporada em alta. Para o torcedor, no entanto, o sentimento é de que o bom desempenho se mantenha no Brasileirão, principal competição da equipe no ano.>

Vale lembrar que o centroavante participou diretamente da conquista de 10 pontos na edição passada do Campeonato Brasileiro. Janderson marcou os gols das vitórias contra o Fluminense e Criciúma, além de fazer o segundo do time no empate contra o Flamengo. Além disso, foi o responsável pela assistência para o gol de Matheuzinho contra o Atlético de Alagoinhas.>

Apesar de ter mais minutos atuando como centroavante no Vitória, as características do jogador permitem que seja utilizado nas beiradas do campo, principalmente pela esquerda. O próprio gol marcado contra o Sport aconteceu em uma partida onde outro jogador ocupava a função central do ataque. Após a partida, o treinador Thiago Carpini celebrou as alternativas possíveis com Janderson em campo.>