COPA DO NORDESTE

Vitória tem cinco pendurados para clássico contra o Sport

Rubro-negro pode ter desfalques para a última rodada da fase de grupos do Nordestão

Após ser derrotado no primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo pela Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30, o Leão recebe o Sport no Barradão, pela 6ª rodada da competição nacional. O clube baiano tem cinco jogadores pendurados para a partida e pode ter desfalques para a última rodada da fase de grupos do Nordestão, contra o Moto Club.