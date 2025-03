ALERTA VERMELHO

Após revés, Ronald pede atenção redobrada ao Vitória: 'Precisamos virar a chave agora'

Rubro-negro volta a campo para enfrentar o Sport nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:47

Ronald é um dos quatro reforços que já podem estrear pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na expectativa de voltar à titularidade e ajudar o Vitória a recuperar a liderança na Copa do Nordeste, o volante Ronald concedeu entrevista nesta terça-feira (18) e falou sobre o próximo adversário do Leão da Barra. O clube baiano enfrenta o Sport nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30, no Barradão. Além do confronto, o rubro-negro também repercutiu o clássico Ba-Vi e mirou a Copa Sul-Americana.>

Como não deixar o emocional atrapalhar nos próximos jogos >

"Acho que precisamos virar a chave agora. Fizemos uma grande competição até agora tanto na Copa do Nordeste quanto no campeonato estadual. Vencemos mais do que perdemos. Agora é continuar o trabalho, dar sequência a tudo que vem sendo pedido à gente que eu tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo". >

Tomada de decisão precisando melhorar>

"Acho que os erros nós devemos consertar no treinamento e nós estamos trabalhando para isso, ter mais calma e mais eficiência na hora da finalização e de deixar o companheiro de cara [com o gol]. Estamos cientes disso. Tenho certeza que nos próximos jogos estaremos mais eficientes dentro do campo, mais focados na hora do passe e na hora da tomada de decisão". >

Posição de origem e como você se sentiu jogando mais próximo do gol>

"A minha posição de origem é volante, mas desde a base eu fazia meio-campo e também caí um pouco para beirada, mas é a minha origem mesmo é como volante. Já fiz em outras vezes aquela função [de meia armador]. Então, não era novidade para mim e o que o professor precisar, na verdade, eu estarei à disposição para ajudar a equipe e meus companheiros". >

Pronto para voltar a ser titular? >

"Isso eu deixo para o professor decidir. O meu maior intuito é ajudar o Vitória. Venho de grandes competições para um grande clube, um grande desafio. Me preparei bastante para estar aqui, tenho o total respeito de vestir a camisa e honrar os torcedores e a instituição dentro de campo".>

Como Ronald pode contribuir para o Vitória vencer o Sport? >

"Tenho uma dinâmica boa de jogo. Isso é o meu ponto forte, é muita dinâmica, muita entrega dentro de campo. Eu estou um pouco ansioso também para marcar um gol diante dessa torcida, mas venho trabalhando bastante para isso acontecer e acho que posso ajudar com a minha intensidade". >

Reação do grupo com o sorteio da Copa Sul-Americana>