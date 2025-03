REGULARIZADO

Com nome no BID, Felipe Cardoso já pode estrear pelo Vitória

Jogador atua tanto na faixa central do campo quanto caindo pela esquerda

O atacante Felipe Cardoso, novo reforço do Vitória para 2025, teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está apto para estrear pelo rubro-negro. O jogador se destacou com a camisa do Carcará em 2025 ao marcar quatro gols e contribuir com duas assistências em 10 partidas. Felipe Cardoso chega com contrato por empréstimo até o final de 2025.>