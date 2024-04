SÉRIE A

Vitória encaminha contratação do atacante Janderson, do Botafogo

Novo reforço tem 24 anos e já defendeu o Bahia de Feira

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 17:04

No Botafogo desde 2022, Janderson vai defender o Vitória Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O sistema ofensivo do Vitória ganhará mais um reforço. O clube encaminhou a contratação do atacante Janderson, que estava no Botafogo. O jogador de 24 anos vai assinar em definitivo com o rubro-negro e ficará à disposição do técnico Léo Condé para os jogos do Brasileirão e Copa do Brasil.

A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Canal do TF' e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Nascido em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Janderson vai jogar no futebol baiano pela segunda vez. Ele começou a carreira em clubes como Andra dos Reis, Duque de Caxias, São José-MA e chamou a atenção do cenário nacional com a camisa do Bahia de Feira, em 2022.

Com o Tremendão, o atacante disputou a Série D do Brasileiro. Os 15 jogos e sete gols que fez atraíram o Botafogo, que o contratou. No ano passado, Janderson vestiu a camisa alvinegra em 26 partidas, seis como titular, e marcou três gols. Ele entrou em campo pela Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, o atacante jogou 14 partidas, três delas pela Libertadores da América. O único gol anotado foi comemorado no Campeonato Carioca. O último jogo dele foi em 31 de março, na vitória por 2x0 contra o Boavista, na final da Taça Rio.

Com a chegada de Janderson, o Vitória passará a ter 11 atacantes no elenco. Osvaldo, Zé Hugo, Eryc Castillo, Fábio, Alerrandro, Iury Castilho, Luiz Adriano, Matheus Gonçalves, Everaldo e Léo Gamalho já fazem parte do grupo. Deles, o único que não está à disposição atualmente é Everaldo, que se recupera de lesão.