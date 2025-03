CONFRONTOS DO LEÃO

Conmebol define datas e horários dos jogos do Vitória na Sul-Americana; veja

Rubro-negro estreia em casa contra a Universidad Católica (Equador)

Após conhecer os adversários na Copa Sul-Americana , o Vitória agora também sabe quando vai enfrentar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai) . A Conmebol anunciou as datas das partidas nesta terça-feira (18), um dia após o sorteio da fase de grupos das competições internacionais do continente sul-americano.>

O Leão estreia no dia 2 de abril, contra o Universidad Católica. A volta da equipe rubro-negro ao torneio vai acontecer no Barradão, a partir das 21h30. Na semana seguinte, o elenco viaja à Buenos Aires para enfrentar o Defensa y Justicia no dia 10 de abril, enquanto volta a Salvador no dia 23 do mesmo mês para a terceira rodada contra o Cerro Largo. Já a última rodada acontece em 28 de maio, em Quito.>