CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem da final

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Barradão

Principais clubes do estado, Bahia e Vitória vão decidir mais um Campeonato Baiano. Neste domingo (23), tricolores e rubro-negros estarão novamente frente a frente, agora no Barradão, pelo segundo jogo da final. Mandante do duelo, o Leão conta com a força da torcida para tentar reverter a vantagem de dois gols do Esquadrão. O clássico será realizado com torcida única e apenas os rubro-negros terão acesso ao estádio. Confira informações sobre a partida:

>