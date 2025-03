ANTES DA FINAL

Kanu deixa vantagem em segundo plano e projeta Bahia ofensivo no Barradão: 'Temos uma forma de jogar'

Tricolor encara o Leão no Barradão em jogo que vale o título do campeonato baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de março de 2025 às 16:33

Kanu falou sobre a vantagem do Bahia na final do Baianão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entrará em campo neste domingo (23), com uma mão na taça após ter vencido o Vitória por 2x0 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Mas, apesar da vantagem de poder perder por até um gol de diferença para ficar com o título, internamente o tricolor classifica o duelo como aberto e descarta jogar com o regulamento debaixo do braço. >

Às vésperas do confronto no Barradão, o zagueiro Kanu destacou a importância do Bahia entrar em campo atento para não ser surpreendido pelo rival. >

"Foi um bom resultado que fizemos, mas a gente não pode sentar nisso. A partida vai ser muito difícil, mas temos totais condições de vencer", iniciou o zagueiro, durante entrevista no CT Evaristo de Macedo. >

De acordo com Kanu, mesmo jogando fora de casa, o Bahia vai manter o seu estilo de jogo, com controle de bola e construção ofensiva. >

"A gente tem uma maneira de jogar muito clara. Não vem de hoje, não vem desta temporada. A gente vem construindo algo muito sólido e não podemos abrir mão disso. A gente vai lá para construir o jogo, para ter o controle, fazer uma grande partida e sair com o título", completou. >

SEM COMETER ERROS>

Durante a entrevista, Kanu foi questionado sobre as atuações que o tricolor teve no Barradão no ano passado. Em dois clássicos, o Bahia começou na frente e acabou levando a virada do Leão. >

Uma das derrotas, custou o título do Baianão. Segundo o jogador, a concentração será a chave para fazer um bom jogo na casa do rival. >