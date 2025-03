MERCADO DO LEÃO

Marinho vai voltar para o Vitória? Veja o que Fábio Mota respondeu

O contrato de Marinho com o Fortaleza se encerra ao final deste ano, o que possibilitaria assinar um pré-contrato em junho

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de março de 2025 às 15:29

Marinho, jogador do Fortaleza Crédito: Reprodução I X Sudamericana BR

Nos últimos dias, torcedores do Vitória repercutiram uma possível volta de Marinho ao rubro-negro. Inicialmente divulgado pelo Diário do Nordeste, a informação era de que a diretoria do clube baiano estuda duas maneiras de contar com o jogador: pagar a multa rescisória ou assinar um pré-contrato em junho. Em contato com a direção rubro-negra, no entanto, o presidente Fábio Mota negou ter negociações para trazer o jogador.>

O contrato de Marinho com o Fortaleza se encerra ao final deste ano, o que possibilitaria assinar um pré-contrato em junho para contar com o jogador em 2026. De acordo com o ge.com, a multa rescisória do atacante é no valor de um milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões).>

Ainda segundo o Diário do Nordeste, o Fortaleza não quer se desfazer do jogador e vê a possibilidade de saída como baixa. Na temporada atual, Marinho tem nove jogos disputados, com dois gols marcados e uma assistência. Vale lembrar que o jogador já revelou que pretende terminar a carreira no Leão da Barra.>

O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda Marinho Atacante do Fortaleza

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. O bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil..>