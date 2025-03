É HOJE!

Bahia e Vitória se enfrentam no Barradão em jogo que vale o título do Campeonato Baiano

Principais clubes do estado entram em campo às 16h pela decisão do estadual

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de março de 2025 às 05:00

Bahia e Vitória medem forças em jogo que vale a taça do Baianão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A história do Campeonato Baiano ganhará mais um capítulo na história. Neste domingo (23), Bahia e Vitória se enfrentam pelo segundo jogo da final do estadual. Depois de um duelo em que o tricolor levou a melhor e venceu por 2x0, na Arena Fonte Nova, agora o confronto será no Barradão, a casa da equipe vermelha e preta, às 16h. >

Principais clubes do estado, Bahia e Vitória têm motivos de sobra para almejar o título do Baianão. Do lado azul, vermelho e branco, será a chance de abrir ainda mais distância como time que mais vezes venceu a competição. O Esquadrão tem atualmente 50 taças, contra 30 do maior rival. Além disso, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni terá a chance de revanche após ter perdido a decisão estadual para o rubro-negro na temporada passada. >

O Bahia, aliás, está mais perto de faturar o caneco. O bom resultado conquistado no jogo de ida faz a equipe entrar em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para sair com o título. O Vitória precisa vencer por pelo menos três gols para ser campeão, ou por diferença de dois tentos para levar a decisão para os pênaltis. >

Apesar da boa vantagem construída nos primeiros 90 minutos, o zagueiro Kanu descarta fazer um jogo defensivo dentro da casa do adversário e garante que o Bahia não jogará com o regulamento debaixo do braço no embate. >

“Foi um bom resultado que fizemos, mas a gente não pode sentar nisso. A partida vai ser muito difícil, mas temos totais condições de vencer”, iniciou o zagueiro, confiante, antes de completar: >

“A gente tem uma maneira de jogar muito clara. Não vem de hoje, não vem desta temporada. A gente vem construindo algo muito sólido e não podemos abrir mão disso. A gente vai lá para construir o jogo, para ter o controle, fazer uma grande partida e sair com o título”, deu o recado.>

Do outro lado, o rubro-negro quer mostrar a força que tem como mandante. Mesmo sabendo das dificuldades que encontrará no duelo, o Leão confia no apoio que terá da torcida, e se apega aos clássicos do ano passado, quando conseguiu viradas importantes sobre o Bahia. >

Antes do jogo, o técnico Thiago Carpini aproveitou para colocar uma pimenta na final e provocou o rival. Segundo ele, o Bahia deixou o Vitória vivo quando o atacante uruguaio Lucho Rodríguez errou uma cobrança de pênalti e não fez 3x0 na Fonte Nova. >

“A gente quer muito esse jogo de domingo, queremos o Bahia aqui, estamos esperando ele. O futebol mostra que é possível o tempo todo, a gente já passou por isso. Sabemos que enfrentamos uma equipe de maior investimento, com bom treinador, mas no clássico muita coisa fica igual. Acho que o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando perderam o pênalti. O jogo aqui vai ser bom”, afirmou o treinador. >

TIRA-TEIMA >

Desde que o Ba-Vi passou a ter torcida única, em 2018, essa será a terceira vez que Bahia ou Vitória podem comemorar o título na casa rival e longe do seu torcedor. >

No ano passado, o Leão levou a melhor após empatar com o Bahia na Fonte Nova e foi campeão dentro do domínio do rival. A conquista foi possível após o rubro-negro vencer por 3x2, em casa, e segurar o empate por 1x1, na volta. >

O Bahia, por sua vez, já havia conseguido o mesmo feito na temporada 2018, quando venceu os dois jogos da final com muita autoridade: 2x1, na Fonte Nova, e 1x0, no Barradão. >