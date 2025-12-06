Acesse sua conta
Polícia apreende cosméticos vendidos antes do lançamento oficial no Feiraguay

Material foi localizado em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:13

Operação da polícia no Feiraguay
Operação da polícia no Feiraguay Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão no Feiraguay, comércio localizado em Feira de Santana (BA), na sexta-feira (5). O alvo da operação foi a venda de produtos cosméticos de uma empresa multinacional brasileira, que só serão lançados oficialmente no ano que vem. 

De acordo com a polícia, a operação foi resultado de um inquérito instaurado pela 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana) contra um comerciante do Feiraguay, flagrado com itens que ainda não chegaram ao mercado formal.

Operação da polícia no Feiraguay

Operação da polícia no Feiraguay por Divulgação
Operação da polícia no Feiraguay por Divulgação
Operação da polícia no Feiraguay por Divulgação
Loja interditada por suspeita de vendas de itens falsos em Feira de Santana por Polícia Civil
1 de 4
Operação da polícia no Feiraguay por Divulgação

As apurações tiveram início após o setor de inteligência identificar que o investigado utilizava redes sociais para divulgar vídeos e promover a venda dos itens de beleza e perfumaria. Ao contatar a empresa responsável pela produção, os agentes foram informados de que aquela linha específica de mercadorias tem previsão de chegada às lojas franqueadas apenas em maio de 2026.

Diante dos fatos, as equipes foram até o estabelecimento comercial e localizaram o suspeito em posse de cinco caixas dos produtos. O material foi recolhido e apresentado na unidade policial, uma vez que o responsável não apresentou a documentação fiscal necessária para comprovar a aquisição lícita do estoque.

O comerciante foi ouvido e liberado. "O procedimento instaurado busca verificar a ocorrência de delitos como receptação, furto ou roubo, além de crimes contra a ordem tributária devido à venda sem nota fiscal. A investigação trabalha agora para descobrir como os cosméticos foram retirados das instalações industriais ou logísticas da companhia antes do prazo", diz a Polícia Civil, em nota. 

Participaram da ação equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático às Investigações (Gatti), da 1ª Delegacia Territorial (DT/ Feira de Santana) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga).

Loja interditada 

Um dia antes da operação no Feiraguay, mais de R$ 2 milhões de produtos falsificados foram apreendidos em uma loja de Feira de Santana, na quinta-feira (4). O estabelecimento, que funcionava sem alvará na avenida Getúlio Vargas, foi interditado pela prefeitura após a ação da Polícia Civil. 

Ação faz parte da Operação Contraface, deflagrada para combater a venda de produtos contrafeitos em Feira. No local, foram identificados indícios de itens expostos com falsificações. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que emitirá laudo pericial destinado a subsidiar as responsabilizações penais e administrativas.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia durante a operação. Os representantes legais das marcas originais foram ouvidos para confirmar a autenticidade dos produtos e contribuir com as análises técnicas.

