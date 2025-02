AMÉRICA LATINA

Entenda o escândalo com criptomoeda que coloca pressão sobre Milei na Argentina

Presidente apontou que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina e deixou um link para o investimento

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:14

Javier Milei Crédito: Shutterstock

O presidente argentino Javier Milei se viu no centro de uma polêmica após publicar, na sexta-feira, 14, uma mensagem que fazia referência a uma criptomoeda, o que gerou críticas, discussões sobre impeachment e até uma investigação anunciada pelo próprio governo. A crise foi desencadeada pela postagem na qual Milei incentivou o crescimento da Argentina com a criptomoeda $LIBRA, vinculando-a ao financiamento de pequenas empresas no país. Após o anúncio, a moeda viu seu valor disparar, mas em seguida sofreu uma queda drástica, causando grandes perdas para investidores. >

A postagem de Milei, feita por meio da rede social X, destacava a criptomoeda $LIBRA como um projeto privado que contribuiria para o crescimento da economia argentina. A mensagem foi acompanhada de um link de investimento. Após a divulgação, o ativo virtual teve uma valorização expressiva, atingindo quase US$ 5 mil em poucas horas. >

No entanto, essa valorização foi seguida por uma queda abrupta quando os desenvolvedores da moeda começaram a vender suas participações, o que causou o colapso do ativo. De acordo com o jornal argentino La Nacion, cerca de 80% dos ativos de $LIBRA estavam nas mãos dos desenvolvedores, que haviam criado o site minutos antes de Milei divulgar a criptomoeda. O volume de transações de compra e venda chegou a US$ 4,5 bilhões em apenas duas horas.>

Diante da crise, Milei apagou a mensagem e, na madrugada de sábado, publicou uma nova, na qual afirmou que não estava ciente dos detalhes do projeto. Ele explicou que, ao ser informado sobre a situação, decidiu não continuar divulgando a criptomoeda. "Não estava informado dos detalhes do projeto e logo que fui informado decidi não seguir divulgando (por isso apaguei o tuíte)", escreveu, se referindo ao ocorrido como uma tentativa de alguns políticos de usar a situação para causar danos. Em tom agressivo, Milei também criticou a "casta política", que, segundo ele, queria se aproveitar do episódio.>

A repercussão foi imediata. A oposição, incluindo o bloco União pela Pátria, liderado pelo peronismo, iniciou um movimento pedindo investigações sobre o caso e até mesmo o impeachment de Milei. Eles chamaram o episódio de "fraude em criptomoedas" e um "escândalo sem precedentes". Até mesmo aliados de Milei se mostraram preocupados com o ocorrido. O ex-presidente Mauricio Macri, por exemplo, compartilhou uma nota do partido PRO, do qual é fundador, expressando preocupação com o impacto no país, mas deixando claro que não apoia um julgamento político.>