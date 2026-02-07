RACISMO

Trump apaga vídeo que mostrava os Obama como macacos, mas não pede desculpa: 'Não cometi nenhum erro'

Presidente afirma que não viu conteúdo completo antes da postagem e diz que material foi retirado assim que percebeu o trecho final

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:55

Casal Obama apareceu como macacos Crédito: Reprodução

A retirada de um vídeo publicado por Donald Trump nas redes sociais, que mostrava Barack e Michelle Obama como macacos, gerou forte reação política nos Estados Unidos e levou o próprio presidente a comentar o caso pela primeira vez nesta sexta-feira (6). Apesar da remoção do conteúdo, ele afirmou que não vê motivo para pedir desculpas.

Durante conversa com jornalistas no Air Force One, Trump declarou que não assistiu ao material até o fim antes de ele ser publicado e que só tomou conhecimento das imagens controversas depois.

“Eu não cometi um erro. Eu olho milhares de coisas”, disse. Segundo o presidente, ninguém havia percebido o trecho final antes da postagem. “Se tivessem olhado, teriam visto e, provavelmente, teriam tido bom senso para tirar do ar.”

O vídeo havia sido publicado na noite de quinta-feira (5), na plataforma Truth Social, e permaneceu disponível por cerca de 12 horas, até ser removido após críticas de opositores e também de aliados republicanos.

Casa Branca mudou versão ao longo do dia

Inicialmente, o governo tentou diminuir a repercussão e classificou a publicação como um simples conteúdo humorístico da internet. “Trata-se de um vídeo de meme da internet que mostra o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens de O Rei Leão. Por favor, parem com a indignação falsa e noticiem hoje algo que realmente importe para o público americano”, afirmou a assessoria da Casa Branca.

Mais tarde, porém, a própria Casa Branca informou à Reuters que o compartilhamento ocorreu por um “erro” cometido por um funcionário.

A porta-voz Karoline Leavitt também afirmou à Fox News que o presidente tratou do assunto com parlamentares e considerou a repercussão uma “distração”.

Trump explicou que havia repassado o vídeo à equipe por causa de acusações envolvendo a eleição de 2020 na Geórgia e afirmou que a aparição do casal Obama seria apenas uma “paródia”, acrescentando que também “não gostaria” daquele trecho.

Conteúdo e críticas

A gravação, com cerca de um minuto, reproduz teorias conspiratórias sobre a eleição presidencial de 2020. No final, por aproximadamente um segundo, aparecem imagens de Barack e Michelle Obama sobrepostas a corpos de macacos, enquanto toca a música “The Lion Sleeps Tonight”.

O casal não tem ligação com as acusações exibidas no vídeo, que retoma alegações falsas contra a empresa Dominion Voting Systems sobre fraude eleitoral.

A publicação rapidamente ganhou repercussão e acumulou milhares de curtidas antes de ser retirada. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou o episódio de “comportamento repugnante”. Já o senador republicano Tim Scott afirmou que o conteúdo é “a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca”.

O ex-conselheiro de Segurança Nacional Ben Rhodes, aliado de Obama, também reagiu. “Deixem que Trump e seus seguidores racistas sejam assombrados, porque os americanos do futuro verão os Obamas como figuras queridas, enquanto o estudam como uma mancha em nossa história”, escreveu na rede X.