EUA

Deputada opositora de Trump é atacada com líquido desconhecido durante evento

Homem foi preso por agressão após atacar a democrata, que criticava o ICE e a secretária de Segurança Interna dos EUA

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:15

Ilhan Omar foi atacada Crédito: Reprodução

A deputada democrata Ilhan Omar foi alvo de um ataque durante uma reunião pública realizada nesta terça-feira (27), em Minneapolis, nos Estados Unidos. Um homem avançou contra a congressista e lançou um líquido de odor fétido sobre ela, utilizando uma seringa, enquanto ela discursava sobre políticas de imigração no estado de Minnesota.

Segundo a polícia de Minneapolis, agentes que acompanhavam o evento presenciaram a agressão e detiveram o suspeito imediatamente. Ele foi preso por agressão de terceiro grau, e a área passou por análise pericial. De acordo com a corporação, Omar não sofreu ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Logo após o homem espirrar o líquido, outro participante do evento o segura e o joga no chão. A deputada ainda dá alguns passos em direção ao agressor, com a mão erguida, antes de ele ser contido. Após um breve intervalo, ela retomou o discurso. "Preciso de um guardanapo", disse Omar antes de seguir com a apresentação.

Durante a confusão, vozes puderam ser ouvidas no local. “Ele borrifou alguma coisa nela”, afirmou uma mulher presente na prefeitura, enquanto outra comentou sobre o forte cheiro do líquido. Mesmo com a interrupção, a deputada afirmou: "Vamos continuar".

No momento do ataque, Omar criticava duramente o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem. Em sua fala, ela declarou: "O ICE não pode ser reformado, não pode ser reabilitado, devemos abolir o ICE de vez, e a Secretária do DHS, Kristi Noem, deve renunciar ou enfrentar um processo de impeachment".

A parlamentar fazia referência ao assassinato a tiros de dois cidadãos americanos em Minneapolis nas últimas semanas, em meio ao endurecimento das políticas migratórias adotadas pelo presidente Donald Trump. Logo após a declaração, o agressor avançou e gritou: "Você deve renunciar".

Após o episódio, o gabinete de Ilhan Omar divulgou uma nota nas redes sociais confirmando a prisão do suspeito e destacando que a congressista não foi ferida.

“Durante o encontro público, um agitador tentou atacar a congressista ao borrifar uma substância desconhecida com uma seringa. A segurança e o Departamento de Polícia de Minneapolis detiveram rapidamente o indivíduo. Ele está agora sob custódia. A congressista passa bem. Ela continuou com o evento porque não deixa intimidações vencerem.”

Ilhan Omar é frequentemente alvo de ataques políticos do presidente Donald Trump. Em dezembro do ano passado, ele se referiu à deputada de forma ofensiva ao comentar a imigração nos Estados Unidos.

“Podemos seguir por dois caminhos, e vamos pelo errado se continuarmos trazendo lixo para este país”, disse o presidente. “Ilhan Omar é lixo. Ela é lixo. Os amigos dela são lixo".