VIDA FORA DA TERRA

Alienígenas 'são reais', diz ex-presidente dos EUA Barack Obama

Obama negou conspiração governista para esconder ETs

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:50

Barack Obama Crédito: Shutterstock

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama voltou a provocar curiosidade sobre vida fora da Terra após comentar o tema em uma entrevista divulgada neste sábado (14). Questionado pelo youtuber Brian Tyler Cowen sobre a existência de alienígenas, Obama respondeu de forma bem-humorada e negou teorias conspiratórias que circulam há décadas.

Durante a conversa, o ex-presidente afirmou: "Eles são reais,", mas em seguida acrescentou que nunca viu extraterrestres e rejeitou a ideia de que eles estejam escondidos em instalações secretas do governo. "Mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51", acrescentou.

Ele ainda ironizou teorias de conspiração que afirmam que o governo esconde a existência de alienígenas. "Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja essa enorme conspiração e eles tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos."

ETs 1 de 5

Área 51 e o mito dos alienígenas

A famosa Area 51, base aérea localizada no estado de Nevada, sempre esteve cercada por relatos sobre discos voadores e supostos encontros com alienígenas. Apesar da fama, o governo norte-americano só reconheceu oficialmente a existência do local em 2013. O espaço é utilizado para testes de aeronaves militares e tecnologias de defesa avançadas.

As declarações de Obama surgem num momento em que cresce o debate público sobre os chamados Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs), termo adotado pelo governo para se referir ao que antes era chamado de UFO.

O Pentágono criou o escritório Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios (AARO, em inglês). para investigar relatos envolvendo esses fenômenos, enquanto o Congresso americano vem exigindo maior transparência sobre os registros e análises do governo.

Afinal, alienígenas existem?

Até hoje não há comprovação científica de vida fora da Terra. Ainda assim, pesquisadores continuam examinando sinais captados no espaço em busca de qualquer indício.

Um dos esforços mais conhecidos foi o projeto SETI@Home, lançado em 1999. A iniciativa reuniu milhões de voluntários ao redor do mundo, que utilizaram computadores pessoais para analisar dados coletados pelo Arecibo Observatory, em Porto Rico, na tentativa de identificar sinais de inteligência extraterrestre.

O radiotelescópio de Arecibo sofreu um colapso estrutural em 2020 após falhas em cabos de sustentação, encerrando o projeto. Mesmo assim, ao longo de 21 anos foram identificados mais de 12 bilhões de sinais considerados relevantes.