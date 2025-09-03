VENDEU CARRO PARA VIAJAR

Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

Corpo de Bruno Fernandes, de 29 anos, está em área de difícil acesso e não tem previsão de retorno

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:34

Bruno Fernandes morreu na Ucrânia Crédito: Reprodução

“Não é uma despedida, jamais. Não é uma despedida. É só uma mensagem de que daqui a uns dias estarei de volta. Deus é conosco.” Horas depois de enviar esse áudio à esposa Cecília, o mineiro Bruno de Paula Carvalho Fernandes, de 29 anos, morreu em uma emboscada na linha de frente da guerra na Ucrânia.

Natural de Governador Valadares (MG), Bruno atuava como técnico de enfermagem antes de viajar, no fim de maio, para integrar o exército ucraniano como voluntário. Ele chegou a vender o carro para custear parte da ida e recebeu carteira militar ao ser registrado oficialmente como soldado.

Cecília contou que o marido já havia sido gravemente ferido semanas antes, atingido inclusive na cabeça, e chegou a ficar internado em uma UTI. Recuperado parcialmente, foi novamente enviado ao combate. “Ele não podia falar não, estava sendo obrigado a ir”, disse em entrevista ao portal G1 a esposa, que também afirmou ter sonhado com a morte dele na véspera do ataque.

Um companheiro relatou que Bruno foi atingido na cabeça e nas pernas e não resistiu. O corpo caiu em uma área de difícil acesso, o que dificulta o resgate. “Ele era um homem incrível, sempre feliz. Partiu fazendo o que gostava, que era lutar”, disse o colega, que informou ainda que outro brasileiro foi ferido gravemente, mas sobreviveu.

Segundo Cecília, o marido foi recrutado por meio de páginas em redes sociais que ofereciam salários de até R$ 30 mil, além de hospedagem, transporte e alimentação pagos pelo governo ucraniano. “Ele foi vítima de todo esse sistema de recrutamento”, desabafou.