MUNDO

Atentado com explosão em Moscou mata general russo

O Kremlin classificou como 'assassinato' a morte do tenente-general Fanil Sarvarov, chefe de treinamento operacional das Forças Armadas russas.

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:27

Bomba estava abaixo de assento do General Crédito: Foto: HANDOUT / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE / AFP

Um oficial de alta patente das Forças Armadas da Rússia foi morto na manhã desta segunda-feira (22), após um dispositivo explosivo detonar sob seu veículo em uma área residencial no sul de Moscou. A vítima foi identificada como o tenente-general Fanil Sarvarov, de 56 anos, chefe do Departamento de Treinamento Operacional do Estado-Maior da Rússia.

A explosão ocorreu por volta das 7h (horário local) na rua Yasenevaya, no distrito de Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, o artefato foi plantado estrategicamente sob o banco do motorista de um SUV branco, modelo Kia Sorento.

Sarvarov exercia a função de chefe do departamento de formação operacional do Estado-Maior russo. Em resposta ao ocorrido, o governo de Moscou, por meio de seu Comitê de Investigação, classificou o episódio como 'assassinato' e deu início às diligências criminais.

O braço investigativo de Moscou apura o envolvimento dos serviços de inteligência ucranianos na detonação do veículo. Embora o governo russo reforce a suspeita contra os 'serviços especiais' do país vizinho, Kiev permanece em silêncio sobre o incidente até o momento.