Ataque a tiros em bar na África do Sul deixa pelo menos 9 mortos e 10 feridos

Homens armados atiraram contra pessoas em Bekkersdal, perto de Joanesburgo; polícia busca grupo de ao menos 12 suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 08:11

Polícia no bar onde ocorreu um ataque a tiros em Bekkersdal, nos subúrbios de Joanesburgo
Polícia no bar onde ocorreu um ataque a tiros em Bekkersdal, nos subúrbios de Joanesburgo Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros em um bar nos subúrbios de Joanesburgo, na África do Sul, deixou pelo menos nove pessoas mortas e outras dez feridas. Homens armados não identificados abriram fogo pouco antes da 1h da manhã no local (20h de sábado pelo horário de Brasília). Inicialmente, foram anunciadas dez mortes, mas o número foi revisado posteriormente pela polícia.

Segundo o comunicado, cerca de 12 homens atacaram um bar em Bekkersdal, uma região de mineração de ouro situada a cerca de 40 km ao sul de Joanesburgo. Os suspeitos estavam em uma kombi branca e um carro sedan prata e abriram fogo de forma aleatória contra frequentadores de um bar. Eles "atiraram contra clientes e continuaram disparando após entrar no estabelecimento", segundo a polícia.

Os suspeitos continuaram atirando durante a fuga. "Algumas pessoas foram baleadas aleatoriamente nas ruas por homens armados não identificados", diz a nota oficial. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. 

Um representante da polícia informou à emissora sul-africana "SABC" que, entre os mortos, está o motorista de um táxi que estava do lado de fora do bar. A polícia iniciou uma operação de busca pelos suspeitos.

A África do Sul, país com cerca de 63 milhões de habitantes, enfrenta índices elevados de violência. No início de dezembro, um tiroteio em um bar clandestino de um albergue nos arredores de Pretória, capital administrativa do país, deixou pelo menos 11 mortos, incluindo três crianças. Outras pessoas ficaram feridas.

Em julho de 2022, outro ataque a tiros em um bar no distrito de Soweto, em Joanesburgo, matou 16 pessoas. No mesmo dia, quatro pessoas morreram em um tiroteio em massa em um bar de outra província, segundo a agência Associated Press.

Tags:

Ataque Violência Tiroteio

