Brasileiro em surto é morto por policiais nos EUA; família contesta versão de que ele estava armado

Monique Lobo
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:03
Um brasileiro de 34 anos foi morto por policiais dos Estados Unidos durante um surto psicológico, no estado da Georgia, na última terça-feira (3). A imprensa americana alega que ele sacou uma arma contra os policiais, mas a família nega essa versão. As informações são do O Globo.
Gustavo Guimarães estava no estacionamento de um supermercado quando os agentes chegaram. De acordo com um familiar, que preferiu não se identificar, o brasileiro recebia atendimento psicológico acionado pela mãe através de uma linha telefônica de apoio a pessoas em crise de saúde mental.
Gustavo foi morto em um estacionamento de supermercado
"Ele nunca foi agressivo, mas acreditava estar sempre sendo perseguido e tinha dificuldades de encontrar um emprego, o que nos fazia acreditar que ele apresentava sinais de esquizofrenia. Quando as profissionais conversavam com ele, ele estava bem, lúcido, conversando normalmente. Ele só entrou em surto quando a polícia chegou, justamente por medo de ser capturado por policiais. A mãe não queria sair de perto do filho, mas quando ela foi levada ao hospital, o Gustavo foi morto', contou o parente, em entrevista ao O Globo.
De acordo com informações divulgadas pela polícia local, os agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência de pessoa em surto psicológico. Durante a abordagem ao homem, cerca de uma hora após a chegada dos policiais, ele teria sacado uma arma de fogo.
Gustavo levou quatro tiros, três no peito e um na nuca. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e morreu.
A família também afirma que Gustavo não tinha nenhum diagnóstico prévio de transtorno mental. Eles também garantiram que ele não possuía uma arma. "Ele não é imigrante, ele é cidadão dos Estados Unidos", revelou o familiar, também em entrevista ao O Globo. Ainda segundo ele, Gustavo, que possuía dupla nacionalidade, nasceu em Belo Horizonte e morava nos Estados Unidos há cerca de 20 anos.