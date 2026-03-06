Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileiro em surto é morto por policiais nos EUA; família contesta versão de que ele estava armado

Gustavo Guimarães estava no estacionamento de um supermercado recebendo apoio psicológico quando os policiais chegaram no local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:03

Gustavo foi morto no estacionamento de um supermercado
Gustavo foi morto no estacionamento de um supermercado Crédito: Reprodução

Um brasileiro de 34 anos foi morto por policiais dos Estados Unidos durante um surto psicológico, no estado da Georgia, na última terça-feira (3). A imprensa americana alega que ele sacou uma arma contra os policiais, mas a família nega essa versão. As informações são do O Globo.

Gustavo Guimarães estava no estacionamento de um supermercado quando os agentes chegaram. De acordo com um familiar, que preferiu não se identificar, o brasileiro recebia atendimento psicológico acionado pela mãe através de uma linha telefônica de apoio a pessoas em crise de saúde mental.

Gustavo foi morto em um estacionamento de supermercado

Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução
1 de 6
Brasileiro Gustavo Guimarães foi morto por policiais americanos durante surto psicológico por Reprodução

"Ele nunca foi agressivo, mas acreditava estar sempre sendo perseguido e tinha dificuldades de encontrar um emprego, o que nos fazia acreditar que ele apresentava sinais de esquizofrenia. Quando as profissionais conversavam com ele, ele estava bem, lúcido, conversando normalmente. Ele só entrou em surto quando a polícia chegou, justamente por medo de ser capturado por policiais. A mãe não queria sair de perto do filho, mas quando ela foi levada ao hospital, o Gustavo foi morto', contou o parente, em entrevista ao O Globo.

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, os agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência de pessoa em surto psicológico. Durante a abordagem ao homem, cerca de uma hora após a chegada dos policiais, ele teria sacado uma arma de fogo.

Gustavo levou quatro tiros, três no peito e um na nuca. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e morreu.

A família também afirma que Gustavo não tinha nenhum diagnóstico prévio de transtorno mental. Eles também garantiram que ele não possuía uma arma. "Ele não é imigrante, ele é cidadão dos Estados Unidos", revelou o familiar, também em entrevista ao O Globo. Ainda segundo ele, Gustavo, que possuía dupla nacionalidade, nasceu em Belo Horizonte e morava nos Estados Unidos há cerca de 20 anos.

Leia mais

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Agente de imigração mata mulher a tiros durante abordagem nos Estados Unidos

Imagem - Trump inaugura prisão para imigrantes em área de pântano com jacarés

Trump inaugura prisão para imigrantes em área de pântano com jacarés

Tags:

Eua Gustavo Guimarães Morto Tiros Policiais Estacionamentos Estados Unidos Supermercado Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Trump demite 'Barbie do ICE' e anuncia ex-lutador de MMA para ocupar o cargo

Trump demite 'Barbie do ICE' e anuncia ex-lutador de MMA para ocupar o cargo
Imagem - Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra

Do luxo ao medo: super-ricos pagam até R$ 1 milhão para fugir de Dubai em meio à guerra
Imagem - Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia
02

Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
03

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs
04

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs