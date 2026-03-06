LEVOU QUATRO TIROS

Brasileiro em surto é morto por policiais nos EUA; família contesta versão de que ele estava armado

Gustavo Guimarães estava no estacionamento de um supermercado recebendo apoio psicológico quando os policiais chegaram no local

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:03

Gustavo foi morto no estacionamento de um supermercado Crédito: Reprodução

Um brasileiro de 34 anos foi morto por policiais dos Estados Unidos durante um surto psicológico, no estado da Georgia, na última terça-feira (3). A imprensa americana alega que ele sacou uma arma contra os policiais, mas a família nega essa versão. As informações são do O Globo.

Gustavo Guimarães estava no estacionamento de um supermercado quando os agentes chegaram. De acordo com um familiar, que preferiu não se identificar, o brasileiro recebia atendimento psicológico acionado pela mãe através de uma linha telefônica de apoio a pessoas em crise de saúde mental.

"Ele nunca foi agressivo, mas acreditava estar sempre sendo perseguido e tinha dificuldades de encontrar um emprego, o que nos fazia acreditar que ele apresentava sinais de esquizofrenia. Quando as profissionais conversavam com ele, ele estava bem, lúcido, conversando normalmente. Ele só entrou em surto quando a polícia chegou, justamente por medo de ser capturado por policiais. A mãe não queria sair de perto do filho, mas quando ela foi levada ao hospital, o Gustavo foi morto', contou o parente, em entrevista ao O Globo.

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, os agentes foram acionados por volta das 21h para atender uma ocorrência de pessoa em surto psicológico. Durante a abordagem ao homem, cerca de uma hora após a chegada dos policiais, ele teria sacado uma arma de fogo.

Gustavo levou quatro tiros, três no peito e um na nuca. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e morreu.