'ALCATRAZ DOS JACARÉS'

Trump inaugura prisão para imigrantes em área de pântano com jacarés

A inauguração provocou protestos

O presidente Donald Trump inaugurou nesta terça-feira (1º) uma nova prisão voltada para imigrantes em situação irregular, localizada em uma região pantanosa no sul da Flórida, onde vivem mais de 200 mil jacarés. O centro de detenção foi instalado em um antigo aeroporto de treinamento, a cerca de 80 km de Miami, e conta com tendas e contêineres para abrigar até 5 mil pessoas. >

De acordo com o governo, o espaço será usado para manter imigrantes irregulares que cometeram crimes. A medida faz parte do plano da atual gestão republicana de intensificar ações de deportação, com a meta de realizar 3 mil detenções diárias, número que supera a capacidade das prisões já existentes nos Estados Unidos.>

A inauguração provocou protestos. Organizações de direitos humanos e grupos de defesa dos imigrantes criticaram duramente as condições do local. Thomas Kennedy, da Coalizão de Imigração da Flórida, foi categórico: “Vão colocar pessoas em tendas que parecem gaiolas no verão quente da Flórida, no meio de um pântano inóspito, em plena temporada de furacões”.>