Mulher que estava com medo de descer tobogã morre em curva da estrutura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de março de 2026 às 09:15
Uma mulher de 28 anos, identificada como Yuris Cristel Camila García, morreu ao 'decolar' para fora de um tobogã no parque de diversões Entre Flores, em Chinácota, na Colômbia. Antes do acidente, ela demonstrou medo de realizar a aventura.
O caso aconteceu na noite de quinta-feira (5), de acordo com o jornal local El Tiempo, maior jornal da Colômbia. De acordo com as imagens obtidas pelo periódico, a mulher chegou a perguntar a um funcionário se alguém iria pegá-la ao descer. O funcionário respondeu tentando tranquilizá-la: "Sim, não tenha medo".
Na sequência, ela é vista descendo o tobogã em alta velocidade até cair da estrutura. Yuris caiu na curva da estrutura, despencando cerca de 4,5 metros até se chocar contra o chão.
Ela sofreu graves ferimentos no crânio, no abdômen e no tórax, segundo o jornal La Prensa. Yuris foi declarada morta a caminho de um hospital da região. O laudo médico apontou que ela sofreu traumatismo cranioencefálico e traumatismo toracoabdominal contuso.
Em nota, a empresa que opera o parque manifestou sua disposição em cooperar com as autoridades "no processo de verificação e esclarecimento dos fatos". A polícia investiga o acidente.