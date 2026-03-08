CRIME

Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes

Homem de 40 anos foi atropelado por caminhonete que era guiada por um dos jovens

Jason Hughes morreu atropelado por estudantes Crédito: Reprodução

Um professor de Matemática de 40 anos morreu, na última sexta-feira (6), após uma "pegadinha" feita por cinco alunos. O caso aconteceu na cidade de Gainesville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da emissora local 11 Alive, Jason Hughes dava aulas para estudantes do Ensino Média na escola North Hall High. No dia anterior, na quinta-feira (5), ele saiu de casa ao perceber que um grupo de jovens estava jogando papel higiênico contra a sua residência.

Quando ele correu em direção ao grupo, os jovens iniciaram uma fuga. Um deles, Jayden Wallace, de 18 anos, tentou fugir em uma caminhonete. O professor escorregou enquanto corria e caiu no chão. Jayden acabou passando por cima do homem com a caminhonete.

Jayden e outros dois jovens desceram do carro para socorrer o professor até a chegada dos paramédicos. Jason foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

O professor deixou uma esposa e dois filhos.

Jayden foi preso e acusado por homicídio culposo de primeiro grau por direção perigosa, direção imprudente, invasão de propriedade e descarte de lixo em propriedade privada. Ele pode pegar de três a 15 anos de prisão pelas condenações.

Em suas redes sociais, o jovem costumava publicar textos bíblicos. Em uma publicação no Instagram, escreveu o versículo bíblico Romanos 10:9: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo".