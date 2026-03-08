Acesse sua conta
Professor de Matemática morre após 'pegadinha' de estudantes

Homem de 40 anos foi atropelado por caminhonete que era guiada por um dos jovens

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 16:10

Jason Hughes morreu atropelado por estudantes
Jason Hughes morreu atropelado por estudantes Crédito: Reprodução

Um professor de Matemática de 40 anos morreu, na última sexta-feira (6), após uma "pegadinha" feita por cinco alunos. O caso aconteceu na cidade de Gainesville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da emissora local 11 Alive, Jason Hughes dava aulas para estudantes do Ensino Média na escola North Hall High. No dia anterior, na quinta-feira (5), ele saiu de casa ao perceber que um grupo de jovens estava jogando papel higiênico contra a sua residência.

Professor morre após "pegadinha" feita por estudantes

Jason Hughes deixou a esposa e dois filhos por Reprodução
Jayden Wallace pode pegar até 15 anos de prisão por Reprodução
Jayden Wallace e outros jovens tentaram fazer uma "pegadinha" e acabaram atropelando o professor por Reprodução
Os outros jovens também foram presos por Reprodução
1 de 4
Jason Hughes deixou a esposa e dois filhos por Reprodução

Quando ele correu em direção ao grupo, os jovens iniciaram uma fuga. Um deles, Jayden Wallace, de 18 anos, tentou fugir em uma caminhonete. O professor escorregou enquanto corria e caiu no chão. Jayden acabou passando por cima do homem com a caminhonete.

Jayden e outros dois jovens desceram do carro para socorrer o professor até a chegada dos paramédicos. Jason foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

O professor deixou uma esposa e dois filhos.

Jayden foi preso e acusado por homicídio culposo de primeiro grau por direção perigosa, direção imprudente, invasão de propriedade e descarte de lixo em propriedade privada. Ele pode pegar de três a 15 anos de prisão pelas condenações.

Em suas redes sociais, o jovem costumava publicar textos bíblicos. Em uma publicação no Instagram, escreveu o versículo bíblico Romanos 10:9: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo".

Segundo informações de outra emissora local, a WSBTV, os outros estudantes que participaram da ação também foram presos e vão responder por invasão de propriedade e descarte de lixo. São eles: Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque e Ariana Cruz, todos de 18 anos.

