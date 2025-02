TEXAS

Menina de 11 anos morre nos EUA após bullying e ameaça por ser de família de imigrantes

Ela tirou a própria vida, segundo aponta investigação

Uma menina de 11 anos tirou a própria vida nos EUA depois de episódios de bullying na escola por conta da situação de imigrantes da família dela. Jocelynn Rojo Carranza foi encontrada desacordada em casa, em Gainesville, Texas, no último dia 3. As informações foram divulgadas pela rede CNN.>

Em seu obituário, Jocelynn foi lembrada como uma filha, irmã, sobrinha e amiga maravilhosa para todos. O texto diz que além de adorar dançar, ela também gostava de fazer as unhas com a avó e aproveitar as "noites de filme nas sextas-feiras" com sua família. Um funeral foi realizado para ela na quarta-feira (19), na Igreja Católica St. Mary. Em outra homenagem, o Boys & Girls Club de Cooke County disse que estava "profundamente triste" com a morte de Jocelynn. "Sua história é um lembrete para sempre ser gentil, porque você nunca sabe o que alguém está passando", diz a nota.>