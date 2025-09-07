DRONES E MÍSSEIS

Rússia faz maior ataque aéreo a Kiev, capital ucraniana, desde o início da guerra

Pelo menos três pessoas morreram e 18 ficaram feridas



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:18

Maior ataque aéreo russo a Kiev desde o início da guerra Crédito: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia (DSNS)/Divulgação

A Rússia fez, durante a madrugada deste domingo (7), o maior ataque aéreo a Kiev, capital da Ucrânia, desde o início da guerra. Pelo menos três pessoas morreram e 18 ficaram feridas, de acordo com informações iniciais de autoridades ucranianas.

"Foi o maior ataque russo com drones desde o início", afirmou o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, em entrevista à agência de notícias Associated Press.

Foram utilizados 800 drones e mísseis pela Rússia neste lançamento. Além disso, após os ataques, um incêndio atingiu o último andar de um prédio administrativo no distrito de Pechersk, onde estão localizados órgãos como gabinetes de ministros.

"Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores", informou a primeira-ministra ucraniana Yulia Svyrydenko, destacando que, até este ataque, as instalações governamentais no centro da capital ucraniana tinham sido poupadas.