Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rússia faz maior ataque aéreo a Kiev, capital ucraniana, desde o início da guerra

Pelo menos três pessoas morreram e 18 ficaram feridas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Monique Lobo

  • Agência Brasil

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:18

Maior ataque aéreo russo a Kiev desde o início da guerra
Maior ataque aéreo russo a Kiev desde o início da guerra Crédito: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia (DSNS)/Divulgação

A Rússia fez, durante a madrugada deste domingo (7), o maior ataque aéreo a Kiev, capital da Ucrânia, desde o início da guerra. Pelo menos três pessoas morreram e 18 ficaram feridas, de acordo com informações iniciais de autoridades ucranianas.

"Foi o maior ataque russo com drones desde o início", afirmou o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, em entrevista à agência de notícias Associated Press.

Foram utilizados 800 drones e mísseis pela Rússia neste lançamento. Além disso, após os ataques, um incêndio atingiu o último andar de um prédio administrativo no distrito de Pechersk, onde estão localizados órgãos como gabinetes de ministros.

"Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores", informou a primeira-ministra ucraniana Yulia Svyrydenko, destacando que, até este ataque, as instalações governamentais no centro da capital ucraniana tinham sido poupadas.

Prédios residenciais também foram atingidos pelos drones nos distritos de Sviatoshynskyi e Darnytskyi, em Kiev.

Leia mais

Imagem - Trump diz que 'não ficará feliz' se cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não sair hoje

Trump diz que 'não ficará feliz' se cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não sair hoje

Imagem - Otan sugere que Brasil, China e Índia pressionem Rússia para evitar tarifas

Otan sugere que Brasil, China e Índia pressionem Rússia para evitar tarifas

Imagem - Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

Mais recentes

Imagem - Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida

Surfista morre após ataque de tubarão; prancha ficou partida
Imagem - Google é multado em mais de R$ 18 bilhões por violar regras de concorrência

Google é multado em mais de R$ 18 bilhões por violar regras de concorrência
Imagem - De jovem conectado a santo: quem foi Carlo Acutis, o primeiro millennial que será canonizado

De jovem conectado a santo: quem foi Carlo Acutis, o primeiro millennial que será canonizado

MAIS LIDAS

Imagem - PRF resgata 60 aves silvestres em Milagres
01

PRF resgata 60 aves silvestres em Milagres

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental
02

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
03

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Imagem - Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar
04

Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar